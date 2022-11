Roma: muore a 43 anni mentre fuggiva dai Carabinieri a Selva Candida

Un romano di 43 anni è morto questa notte dopo una lunga fuga. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si era palesato a casa di amici in forte stato di agitazione. Dopo aver messo a soqquadro l’appartamento dei conoscenti, danneggiando gli arredi, il proprietario dell’immobile aveva avvertito le forze dell’ordine. Arrivati nell’appartamento di via Verginia Tonelli i militari sono stati aggrediti dal 43enne che si è poi dato alla fuga. Nel tentativo di fermarlo ed evitare ulteriori conseguenze, uno dei carabinieri ha utilizzato il taser in dotazione ma senza successo. L’uomo è scappato per le strade del quartiere residenziale, salendo anche su un’auto in sosta per poi arrampicarsi sul balcone di un’abitazione e quindi proseguire la fuga attraverso varie proprietà, di giardino in giardino. La fuga è terminata alla fine di via Clorinda Menguzzato quando, raggiunto dai carabinieri il 43enne si è accasciato al suolo perdendo i sensi. Inutili i soccorsi da parte di sanitari del 118.

