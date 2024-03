Colpi di pistola a Roma, ferito 55enne

Un uomo e’ stato ferito in strada, a Roma, da un colpo di pistola. Come riporta l’AGI, è avvenuto alle 9.30 di questa mattina in via Pian due Torri, nella zona di San Paolo. A chiamare il 112 una donna che ha udito degli spari in strada. Si e’ affacciata dal balcone e, vedendo una persona a terra, ha telefonato alle forze dell’ordine. Sul posto la polizia. Il ferito, un 55enne, e’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo. Le indagini sono in corso (Fonte AGI).