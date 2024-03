Regione Lazio, Bertucci (FDI): “Auguri di buon lavoro a Marco Perissa, nuovo coordinatore romano di Fratelli d’Italia”

“Una vera investitura quella che c’è stata al congresso: a Marco Perissa, nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia per Roma, e alla Federazione tutta, i migliori auguri di buon lavoro”.

Così Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, commenta l’avvenuta elezione del 41enne deputato alla guida del partito cittadino.

“Sfide importanti quelle che attendono Fratelli d’Italia a Roma: le prossime elezioni amministrative non sono così lontane ed un coordinatore forte e giovane come Perissa alla guida di una federazione unita e con obiettivi chiari come quella appena formata sono garanzie di un percorso che potrà riportarci di nuovo alla guida della Capitale”, chiude il consigliere regionale di Fratelli d’Italia.