Anzio: Grande Evento di Beneficenza

26 Aprile 2024 ore 21 presso AQ International (Anzio)

Lo spettacolo è stato organizzato dal “Comitato di Volontariato Aiuti Umanitari”, coordinato da Silvio Marsili. Il Comitato si occupa di raccogliere beni alimentari, beni di prima necessità, abiti, per famiglie bisognose del nostro territorio. L’obiettivo della serata è di sostenere le famiglie di Anzio e Nettuno che si trovano in situazioni di indigenza. Andranno in scena Artisti conosciuti nelle performance del Teatro Uniko. Una serata dedicata alla solidarietà e la raccolta fondi. Presenteranno la serata Andrea Serpa e Fabio Pontecorvo.

Gli Artisti presenti all’evento sono: – Luciano Lembo – Marco Mingardi – Fabrizio Gaetani – Stefano Creo – Pasquale Farina

Tutti gli artisti hanno dato la loro disponibilità gratuitamente. Ci saranno Artisti a sorpresa. Prenotate il vostro biglietto ai seguenti numeri:

Silvio 3396403704

Francesco 3298587771

Puoi prenotare il tuo biglietto BENEFICENZA presso i punti vendita che troverai nel messaggio.

Durante la serata saranno presenti altri ARTISTI non presenti in locandina.

Costo del biglietto: € 15,00 Adulti – € 10,00 Ragazzi

Doniamo un sorriso alle famiglie.

Prevendite biglietti:

●Autofficina S.M di Silvio Marsili, Via di Valle schioia 190

●Bar Apollo 13, Via Ardeatina 600

●Ristorante Pizzeria da Roberto al Follia, Via Ardeatina 632

●Ristorante Pizzeria Divina Commedia, Via Dante, 43

●Punto Carta, Via di Valle schioia, 120

●Bar Giordí Via Nettunense, 269

●Parrucchiera Hair Style Emanuela, Via di Valle Schioa,224/A

●Supermercato la Rondine, Padiglione