Ferrovia Roma nord, inizia la mobilitazione per una manifestazione dei pendolari

UN SERVIZIO INDECENTE PAGATO A CARO PREZZO!

La nostra linea ferroviaria, tra le peggiori d’Italia, continua a essere sempre meno

interessata da investimenti, manutenzioni regolari e soprattutto con un servizio

pessimo che ci forniscono COTRAL e ASTRAL.

Paghiamo questo pessimo servizio con i nostri biglietti, gli abbonamenti e con un

contratto che la Regione Lazio ha firmato con Cotral e Astral, condannandoci a stare

così almeno fino al 2032 se non oltre.

E’ tempo di reagire, tutti, per PRETENDERE UN SERVIZIO MIGLIORE!

Per questo vi invitiamo a seguire i nostri canali social su facebook, su X (prima twitter)

a contattarci alla mail pendolari.romanord@gmail.com e sul nostro sito

www.pendolariromanord.com !

Ma i reclami (anche se doverosi e utili per le statistiche) a volte non bastano, perché

finora Cotral e Astral non hanno dato risposte adeguate alle nostre segnalazioni, anzi.

Per questo dobbiamo prepararci anche a mobilitarci per ottenere miglioramenti

concreti e dare una “sveglia” a Cotral e Astral, ma anche alla politica regionale, ai

comuni e ai municipi attraversati dalla nostra linea.

Pensiamo ai tanti studenti, ai lavoratori, ai turisti e agli utenti occasionali che

subiscono ritardi, soppressioni e malagestione quotidianamente!

Pensiamo che questo nuovo orario invernale diffuso da Astral/Cotral sia un

“attentato” alla mobilità e ai diritti dei pendolari, soprattutto per i paesi sulla

direttrice della linea, da Sacrofano a Viterbo, praticamente isolati per molte ore al

giorno!

CONTATTATECI E UNIAMO LE FORZE PER FAR RISPETTARE I NOSTRI DIRITTI

