Ferragosto e dintorni al Baubeach: un percorso su libertà ed empatia con workshop, giochi d’acqua, mostre e attività

In arrivo al Baubeach, per il lungo week-end che porterà a ferragosto, un percorso esperienziale sulla libertà che sposerà la filosofia della spiaggia, da 25 anni attiva con molteplici iniziative dedicate al rapporto comportamentale tra umani ed animali, con il divertimento assoluto.

Giochi, lezioni di yoga, sup yoga con cane, lezioni di ricerca olfattiva, avventure sull’isola del fiume e sorprese varie saranno all’ordine del giorno sul litorale di ben 7000 mq a Maccarese per coinvolgere single, coppie e famiglie con quattro zampe al seguito, in una serie di attività che culmineranno nel gran finale proprio il 15 agosto.

Durante il giorno di metà estate saranno infatti organizzati una serie di microlaboratori incentrati sui sensi del cane che aiuteranno a farci capire quali possiamo aiutarlo a sviluppare e quali possiamo condividere con lui: si tratta di workshop etologici a cui si integreranno dei laboratori artistici con la decorazione di aquiloni che verranno fatti volare a conclusione della pratica.

“Ci vuole coraggio per rimanere in equilibrio in questo mondo – afferma Patrizia Daffinà, fondatrice della spiaggia – e, come afferma John Petit-Senn, ‘il vero coraggio è come un aquilone: il vento contrario lo solleva più in alto’. Abbiamo dunque pensato insieme a Cecilia Brincat e all’artista Karen Thomas, con la quale da anni condividiamo in spiaggia numerosi programmi artistici con la partecipazione degli stessi bagnanti, di far dipingere ai partecipanti al laboratorio aquiloni, ognuno con la propria fantasia, per poi librarli in cielo, a fine giornata, in un gran finale di poesia e totale empatia con l’universo”.

Inoltre, durante tutta la giornata, si terranno più sessioni di giochi in acqua con i cani, come da tradizione di ferragosto al Baubeach®, dove si daranno consigli sulla corretta gestione durante l’immersione con i nostri amici a quattro zampe.

Infine, in spiaggia tornerà anche la mostra “Con un unico obiettivo”, a cura del fotografo “pet e portrait” Fabio di Marcantonio, che supporta la campagna contro l’abbandono lanciata dall’associazione “Un tesoro di Cane”. Si tratta di un itinerario emotivo con oltre 40 scatti fotografici con uno sguardo diverso dall’ordinario, sviluppata in un doppio percorso: il primo mira a rendere visibile l’invisibile, mostrando un anello di congiunzione tra gabbia e divano che prende vita con i colori e si carica di grinta esplosiva; il secondo si concentra sul gioco di ruolo tra umano e animale e connota la sua chiave di lettura sull’immedesimazione e l’empatia, un seme gettato nella terra concimata per raccogliere i frutti della civiltà.

L’estate può essere gioiosa, nonostante il mondo remi al contrario, e Baubeach®, da sempre in prima linea con messaggi positivi e costruttivi, è un fulgido esempio di spazio empatico relazionale per recuperare le forze mentali e vivere in armonia con l’universo, a partire dai pelosi che ci accompagnano.

Info e dettagli, modalità di accesso e calendario delle iniziative sul sito ufficiale: www.baubeach.net