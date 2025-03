Bonus per gli Under 35: le novità del Governo

Il Governo italiano ha appena dato il via libera a una misura che potrebbe cambiare il panorama lavorativo per molti giovani: il nuovo bonus giovani, pensato per supportare l’occupazione a tempo indeterminato per chi ha meno di 35 anni.

I ministri Marina Calderone (Lavoro e Politiche Sociali) e Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze) hanno firmato il decreto attuativo che permette di usufruire di un esonero contributivo importante, incentivando le aziende a contrattualizzare giovani under 35. Il bonus è un’iniziativa inserita nel più ampio decreto Coesione.

Cos’è il bonus giovani?

Il bonus giovani consente alle aziende che assumono giovani a tempo indeterminato o che trasformano contratti precari in contratti stabili di beneficiare di un esonero contributivo fino a 24 mesi. In pratica, per ogni giovane assunto, il datore di lavoro potrà risparmiare fino a 500 euro al mese sui contributi previdenziali.

Bonus Under 35, le novità in arrivo

Una delle principali novità riguarda le regioni meridionali. Se l’assunzione avviene in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il tetto massimo del bonus aumenta, arrivando a 650 euro al mese. Questo per incentivare ulteriormente l’occupazione nelle aree del Sud Italia, dove la disoccupazione giovanile è più alta.

Inoltre, il bonus non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma è compatibile con la maxi-deduzione introdotta dalla riforma dell’IRPEF, che resta attiva fino al 2027. Non mancano, però, delle limitazioni: l’incentivo non sarà disponibile fino al 31 gennaio 2025, e tutte le agevolazioni previste per il 2024 sono state escluse dal decreto.

I fondi stanziati

Per finanziare il programma, sono stati stanziati ben 1,429 miliardi di euro provenienti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. La misura era stata inizialmente bloccata in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea, che è arrivata il 31 gennaio. Ora, il decreto è passato ai competenti organi di controllo, per verificare la corretta attuazione della misura.

In definitiva, questo bonus rappresenta un’importante opportunità per le aziende che desiderano assumere giovani e per i giovani stessi, che trovano finalmente una porta aperta verso contratti a tempo indeterminato. È una misura che vuole dare una spinta concreta all’occupazione giovanile, rispondendo così alle sfide di un mercato del lavoro sempre più competitivo.