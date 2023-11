Che tempo che fa, Beppe Grillo e Francesco Guccini domani ospiti da Fazio

(Adnkronos) – Beppe Grillo e Francesco Guccini spiccano tra gli ospiti di Fabio Fazio domani, domenica 12 novembre 2023, nella puntata di Che tempo che fa sul Nove. Nel salotto di Fazio, con l'immancabile Luciana Littizzetto, si accomoda in particolare Beppe Grillo: il fondatore del M5S torna a rilasciare un'intervista in tv a quasi 10 anni di distanza dall'ultima apparizione sul piccolo schermo. Fazio accoglierà Francesco Guccini, appena uscito col suo nuovo progetto discografico 'Canzoni da osteria', naturale prosecuzione di 'Canzoni da Intorto' del 2022, certificato disco di platino, album fisico più venduto del 2022 e vincitore della Targa Tenco per la categoria 'Interprete di canzoni'. Spazio anche a Elodie, in vetta nell’airplay radiofonico col nuovo singolo A fari spenti. La cantante nelle prossime settimane sarà protagonista dell'Elodie Show 2023, suo primo tour nei palasport. Nella trasmissione, anche Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Michele Serra; l’economista Tito Boeri, in libreria con “PNRR. La grande abbuffata”, scritto con Roberto Perotti; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; l’inviato della CNN Ben Wedeman, grazie alla preziosa collaborazione con il network internazionale di Warner Bros. Discovery. Chiude la serata l’immancabile appuntamento con Che tempo che fa – Il Tavolo con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: Carla Signoris, Angelina Mango, Gianni Fantoni, Herbert Ballerina e Simona Ventura con il ballerino di “Ballando con le stelle” Samuel Peron. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...