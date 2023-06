Una nuova bellissima edizione del più grande evento fitness d’Europa (Rimini wellness 2023) con una media di 50 mila visitatori! Con esibizioni dei maggiori presenters del mondo fitness europeo, tra loro, Riva Tierra Brasilis (presenter internazionale ACSI), che si è esibito per il pubblico presente in 3 discipline diverse: BODY STRONGER, allenamento a corpo libero ad alta intensità, FLEXTODANCE, il suo nuovo format fitness fatto di movimenti caraibici e latino americani che, insieme al format RITMOS DO BRASIL (by Thiago da Silva e André Cruz), hanno trasformato il palco in un vero e proprio carnevale di Rio de Janeiro, con percussioni, ballerine, ballerini e istruttori.

“Il mio intento è sempre quello di portare il nome dei miei due Paesi (Brasile e Italia) più in alto possibile e la città che mi ha adottato e che tanto amo, ANZIO”. Riva conclude esprimendo la sua felicità e la sensazione di aver compiuto la sua missione anche questa volta. “Ringrazio la ACSI per la fiducia nel mio lavoro e i ragazzi del Ritmo do Brasil per la bellissima esperienza fatta insieme! Invito tutti al prossimo evento: la GRIMALDI DANCE FIT CRUISE, dal 15 al 18 luglio ( Civitavecchia/Barcellona/Civitavecchia). Una crociera tutta dedicata al fitness”.

Per info 3897899480.