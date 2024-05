SI È CONCLUSA LA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO “MARE SOTTOSOPRA”

Il progetto “Mare Sottosopra”, organizzato dall’associazione “Per Aspera ad Astra” in collaborazione con U.P.A. – Uniti per l’Ambiente, per il secondo anno consecutivo è stato protagonista nelle scuole del nostro territorio coinvolgendo circa 550 alunni delle Primarie.

Il progetto è nato con l’intento di educare alla sostenibilità, ai processi virtuosi di cambiamento complessivo dei comportamenti e degli stili di vita. “Mare Sottosopra” ha inteso spiegare ai bambini che la salute del mare dipende da tutti noi: sensibilizzare i più piccoli è una responsabilità degli adulti.

Il progetto che si è sviluppato prendendo in esame tre macroaree: l’ambiente marino, il lavoro dei subacquei e cosa si può fare “con” il mare. Per gli interventi in aula sono stati protagonisti il biologo marino dott. Claudio Brinati, l’istruttrice subacquea Eliana Pavoni e l’ammiraglio Mario Billardello. I tre consulenti hanno preso in considerazione diversi aspetti legati al mare: le coste, le spiagge, le baie, le onde, le correnti, le maree, le aree protette; la flora e la fauna marina; il sale, la pesca, le vie di comunicazione, i porti; l’inquinamento e i danni provocati dalla plastica.

La relatrice Eliana Pavoni ha accompagnato i bambini in una spettacolare ed apprezzatissima immersione virtuale nei fondali marini del Lazio, grazie ad un visore VR che combina il mondo reale con quello virtuale, permettendo di accedere ad ambientazioni digitali e di muoversi al loro interno come accadrebbe in uno spazio fisico. I giovanissimi alunni hanno così potuto “nuotare” con tanti pesci colorati ed esplorare il mare; tutti erano emozionatissimi e molto contenti di aver provato questa esperienza.

“Mare Sottosopra” ha voluto favorire l’avvicinamento dei giovani ai temi della biologia e dell’ecologia marina, alla conoscenza degli ecosistemi marini e del legame di interdipendenza che ci lega ad essi e al loro benessere. Il percorso didattico ha avuto lo scopo, in particolare, di avvicinare gli studenti alla complessità della biodiversità marina, intesa come diversità delle specie animali e vegetali, ma anche come diversità degli ecosistemi e delle interazioni all’interno di essi, attraverso un’attività che abbina il gioco, l’osservazione, l’interpretazione e la creatività.

Una bella festa è stata organizzata presso lo stabilimento balneare Consorzio Lido dei Pini il 18 maggio. Gli alunni hanno presentato i loro elaborati realizzati con materiali plastici riciclati, dando sfogo al loro estro e alla loro fantasia creando delle vere e proprie opere d’arte. Le loro creazioni hanno suscitato un grandissimo apprezzamento tanto che la giuria ha decretato vincitrici tutte le classi a pari merito che hanno ricevuto il libro “Mare Sottosopra”.

L’associazione “Per Aspera ad Astra” ed U.P.A. ringraziano i bambini, le insegnanti, le famiglie, i relatori e la Commissione Straordinaria del Comune di Anzio per la concessione del Patrocinio Comunale all’iniziativa.