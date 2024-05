EUROPEE, PACCIOTTI (PD): EU STRATEGICA PER RILANCIO CON GREEN DEAL E DIGITALIZZAZIONE

“Nei tanti incontri organizzati in Toscana, ho avuto l’opportunità di visitare numerosi territori e comuni, sia sulla costa che nell’entroterra e entrare in contatto diretto con le comunità locali, ascoltando le loro esigenze e richieste.

Emerge con forza la necessità di una maggiore presenza dell’Europa per sostenere lo sviluppo economico della Regione grazie a politiche economiche attive che possano incentivare la crescita e creare nuove opportunità di lavoro, fondamentali per il benessere del territorio.

Un altro punto cruciale è il Green Deal e il miglioramento delle infrastrutture. La transizione green è vista come una priorità e i territori richiedono interventi concreti per promuovere pratiche ecologiche e migliorare le infrastrutture esistenti, dalla mobilità all’efficienza energetica.

Inoltre, la digitalizzazione è un altro tema centrale. Dagli incontri emerge la necessità di un maggiore supporto nella transizione digitale, essenziale per migliorare i servizi e creare nuove opportunità di sviluppo e competitività.

Non possiamo che essere determinati nel portare avanti queste istanze nelle sedi delle Istituzioni europee, affinché la Toscana e altre regioni, possano offrire un miglioramento nella qualità della vita.

Così in una nota Marco Pacciotti, membro della direzione nazionale PD e eurocandidato per la circoscrizione Italia Centrale