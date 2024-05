LOGISTICA, FOLGORI (FEOLI): BENE INTERROGAZIONE BRAMBILLA

“Come Federazione Europea Operatori della Logistica integrata non possiamo che salutare con favore l’interrogazione presentata al Ministro dell’Interno Piantedosi dall’onorevole Michela Vittoria Brambilla sui blocchi alla logistica.Servono misure legislative urgenti per evitare i blocchi ai poli della logistica, un fenomeno che ormai si ripete in continuazione e con regolarità e che rischia di mettere in ginocchio non solo centinaia di piccole e media imprese del settore, ma anche di creare danni all’economia nazionale. Come Federazione siamo da sempre aperti al dialogo con le sigle sindacali nell’esclusivo interesse dei lavoratori, i cui diritti sono al centro delle preoccupazioni delle nostre aziende. Così riteniamo fondamentale il rispetto dei consumatori, che dai ripetuti blocchi rischiano di essere danneggiati. Al contempo abbiamo a cuore anche il futuro delle nostre aziende, la cui sopravvivenza significa migliaia di posti di lavoro. Siamo convinti che una serena interlocuzione sindacale possa evitare delocalizzazioni, cali dell’occupazione e ricorso agli ammortizzatori sociali”.

Lo dichiara Enrico Folgori, presidente di Feoli (Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata) e responsabile Strategia e Sviluppo di Sic Europe, azienda leader nel settore del trasporto, della logistica e del facility management.

Correlati