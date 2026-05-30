Auto: torna il ‘Concours d’ Elegance Trofeo Salvarola Terme’

(Adnkronos) – Sarà il Registro internazionale Touring Superleggera lo Special Guest dell’edizione 2026 – in calendario domenica 31 maggio – del ‘Concours d’ Elegance Trofeo Salvarola Terme’, progetto creato nel 2000 da un’idea delle Terme della Salvarola che segue l’appuntamento con attenzione evidenziando il valore culturale ed economico per la conoscenza turistica dei territori e le loro unicità.

Le classi in concorso saranno in totale 12, ben 8 saranno quelle dedicate alla Carrozzeria Touring. Accanto alle classi riservate a Touring, concorreranno anche modelli d’alta gamma di tutti i marchi prodotti fino al 1995, icone che hanno segnato un’epoca, per un totale di 63 auto in concorso. Per gli equipaggi partecipanti è previsto alla viglia un pacchetto turistico che li condurrà alla scoperta non solo dei motori, ma anche delle eccellenze enogastronomiche, naturalistiche, artistiche e del benessere termale nel modenese. La mattina di domenica appuntamento nella cornice liberty delle Terme Antiche, con uno speciale annullo filatelico dedicato al Concorso. Nel pomeriggio il Concours raggiungerà il cuore del Motor Valley Fest, in Piazza Roma a Modena, per il gran finale della manifestazione con la premiazione dei vincitori di Categoria e la proclamazione della Best of Show 2026

L’evento si svolge in collaborazione con i Musei Ferrari, con i Comuni di Sassuolo, Maranello, Fiorano, Formigine e il sostegno della Camera di Commercio di Modena e di alcuni partners come il Consorzio dell’Aceto Tradizionale di Modena, Glasurit, Cersaie, Ceramiche Marca Corona, Aci, Schedoni Modena e Motorsite.

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