È morta Marcia Lucas, la montatrice premio Oscar di ‘Star Wars’

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Marcia Lucas, la montatrice che contribuì in modo decisivo alla nascita dell’universo di Star Wars e che vinse l’Oscar per il montaggio di ‘Guerre stellari’, è morta mercoledì 27 maggio a Rancho Mirage, in California. Aveva 80 anni. L’avvocato della famiglia ha confermato che la causa della morte è stata un cancro. Marcia Lucas, all’anagrafe Marcia Lou Griffin era nata a Modesto, in California, il 4 ottobre 1945 ed era stata sposata, dal 1969 al 1983, con George Lucas, il regista e produttore che ha creato le saghe cinematografiche di ‘Guerre stellari’ e ‘Indiana Jones’, e scritto e diretto i film cult come ‘American Graffiti’.

In una nota, i familiari l’hanno ricordata con parole che restituiscono la misura del suo impatto umano e professionale: “Marcia sarà ricordata come una narratrice brillante, una pioniera per le donne nel cinema, una madre e una nonna amorevole, una padrona di casa generosa e un’amica leale, il cui umorismo e la cui luce riempivano ogni stanza in cui entrava. La sua influenza sul cinema è indelebile, ma chi l’ha conosciuta meglio ricorderà il modo in cui rendeva la vita più vivida, più bella, più divertente e più piena d’amore”. E ancora: “Il suo lavoro era noto per l’intelligenza emotiva, il ritmo e l’umanità e una capacità rara di trovare la verità di una scena e portare sullo schermo cuore, slancio e chiarezza”.

Marcia, che amava definirsi l’“arma segreta” di George Lucas, co-montò ‘American Graffiti’ (per cui fu candidata all’Oscar) e vinse la statuetta per ‘Guerre stellari’. Lavorò anche a ‘Il ritorno dello Jedi’, oltre che a tre film fondamentali della prima fase di Martin Scorsese: ‘Alice non abita più qui’, ‘Taxi Driver’ e ‘New York, New York’.



Il suo contributo all’universo creato dall’allora marito George Lucas è stato spesso descritto come decisivo. Nel libro ‘The Secret History of Star Wars’, Michael Kaminski scrive: “Marcia, insieme a molti amici di George, criticava quali personaggi funzionassero, quali no, quali scene fossero buone, e Lucas compose la sceneggiatura in questo modo. Marcia è sempre stata critica verso ‘Star Wars’, ma era una delle poche persone che Lucas ascoltava con attenzione, sapendo che aveva un talento nel modellare personaggi forti”.

Fu lei, per esempio, a suggerire una delle svolte più iconiche della saga. George Lucas raccontò a ‘Rolling Stone’ nel 1977 che l’idea di far morire Obi-Wan Kenobi sulla Morte Nera fu sua: “Più pensavo a Ben che veniva ucciso, più mi piaceva l’idea, perché rendeva la minaccia di Vader più grande e si legava alla Forza e al fatto che potesse usare il lato oscuro”.

Mark Hamill, l’attore che nella saga interpretava il personaggio di Luke Skywalker, in un’intervista, ha ricordato un altro momento chiave: “So per certo che Marcia Lucas fu responsabile nel convincere George Lucas a mantenere quel piccolo bacio d’augurio prima che Carrie (Fisher, ndr.) e io ci lanciassimo oltre il baratro nel primo film”. George Lucas temeva che il pubblico ridesse per le ragioni sbagliate, ma secondo Hamill lei gli disse: “‘George, ridono perché è così dolce e inaspettato’. E la sua influenza era tale che, se lei voleva tenerlo, restava”.

Nata Marcia Lou Griffin a Modesto e cresciuta a North Hollywood, iniziò come archivista cinematografica prima di entrare come apprendista nel sindacato dei montatori. Conobbe George Lucas quando entrambi furono assunti per lavorare con la leggendaria montatrice Verna Fields. Si sposarono nel 1969 e lei fu assistente al montaggio del suo primo lungometraggio, ‘THX 1138’. La coppia divorziò nel 1983. Il suo secondo matrimonio, terminato nel 1993, fu con Tom Rodrigues, production manager allo Skywalker Ranch.

Marcia Lucas lascia le figlie Amanda Lucas e Amy Soper, i nipoti Felix Hallikainen, Aeliana Hallikainen e Knox Soper, e la sua “famiglia d’elezione” composta da Sarah Dyer e Jon Taylor. Una figura spesso rimasta nell’ombra, ma senza la quale il cinema americano degli anni Settanta – e l’immaginario di Star Wars – non sarebbe stato lo stesso.

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