Cinque decorazioni di design per rendere la tua casa più ricercata

Decorare una casa è un’attività tanto importante quanto scegliere i colori delle pareti oppure selezionare il mobilio. Spesso però la decorazione di un ambiente viene sottovalutata oppure tralasciata come attività secondaria da riprendere in seguito. Il mood e l’aspetto di un ambiente però viengono definiti proprio dai dettagli che si scelgono. Inserire sculture che richiamano la pop art oppure elementi in stile industrial può cambiare completamente l’aspetto di un ambiente. Se poi il tuo obiettivo è quello di rendere la tua casa molto curata e ricercata allora il mondo del design è quello che devi esplorare per recuperare oggetti originali. Ecco allora 5 idee di tipologie di decorazioni che ti aiuteranno a completare l’aspetto della tua casa.

1. La scelta dei quadri

I quadri che si scelgono per la decorazione delle pareti sono in grado di contribuire a rendere una stanza più accogliente, in alcuni casi più luminosa, oppure si possono creare dei contrasti interessanti con la parete sulla quale sono appesi. Il soggetto poi è in grado di convogliare un messaggio oppure di suscitare delle riflessioni e delle emozioni in chi lo guarda. Per questo la ricerca di un dipinto che sia in linea con l’atmosfera che si vuole ricreare in casa, è molto importante. Altro elemento da non sottovalutare è la cornice che è a tutti gli effetti un ulteriore decoro soprattutto se importante. Anche la cornice può essere scelta a contrasto con lo stile di arredamento della stanza oppure in linea. Ad esempio se lo stile è minimal allora anche la cornice può essere sottile e poco invasiva sulla parete con colori tono su tono col resto del mobilio o con la parete. In questo modo si avrà un effetto impercettibile della cornice e a spiccare sarà solamente il quadro.

2. Appendere degli specchi

Lo specchio è spesso visto come un elemento decorativo valutato solo per la sua funzione pratica, quella di specchiarsi. Questo pensiero può essere il motore che spinge a scegliere uno specchio di una forma piuttosto che di un’altra. Quello che però decide lo stile dello specchio è l’elemento che lo circonda e le sue rifiniture. Esistono degli specchi con delle parti a mosaico, altri rifiniti da parti metalliche, altri ancora con delle cornici dai colori e dalle dimensioni più opulente. Insomma ce n’è sicuramente per tutti i gusti. Per una cabina armadio o una camera da letto si può optare per uno specchio lungo da terra così da coniugare la praticità di avere uno specchio in cui controllare il proprio look prima di uscire, ma anche di avere nella stanza un ulteriore oggetto decorativo. Nella zona ingresso invece si può posizionare sulla parete qualcosa di più discreto che però ha la funzione di dare profondità a questo spazio che solitamente non gode di uno spazio molto ampio nelle abitazioni.

3. Non sottovalutare gli orologi

L’orologio è a tutti gli effetti un oggetto decorativo che può essere anche di design. Non ha infatti solo uno scopo funzionale in una stanza, quello di segnare l’ora, ma arricchisce l’ambiente in cui viene appeso. Alcuni orologi moderni infatti, esprimono un concept grazie alle forme e ai colori di cui sono fatti. Ad esempio, un orologio che si sviluppa in maniera orizzontale con tanti cerchi di metallo intorno, può ricordare il nostro sistema solare, altri possono avere degli inserti circolari di colore oro che ricordano un pendolo. Insomma, i richiami, le fantasie e le colorazioni sono davvero illimitati così come le combinazioni tra di loro.

4. Le sculture in resina

Una scultura non è solo un elemento dalle fattezze classiche. Anzi, la modernità è padrona della produzione di sculture degli ultimi tempi. Anche i colori sono vividi, vibranti, accesi. Che si tratti di un nero, di un giallo o di un arancione poco importa, la brillantezza e le rifiniture faranno spiccare quel colore che risalterà su ogni tonalità di fondo del resto della casa. I soggetti poi possono essere anche divertenti, come ad esempio dei palloncini o degli animali stilizzati, così da sdrammatizzare l’ambiente e creare un colpo d’occhio originale in chi guarda.

5. Vasi dalle forme non standard

Un vaso non deve necessariamente essere presente all’interno di un’abitazione solo se sono presenti delle piante ma può essere in tutto e per tutto un elemento da tenere fisso, anche vuoto. Certo è che la pianta in sé è un ulteriore elemento che arricchisce l’ambiente e dà serenità quindi il consiglio è quello di non lasciarli vuoti. Se però il pollice verde non fa per te, puoi sceglierne di originali per inserirli in soggiorno, all’ingresso oppure nei corridoi. Insomma in quegli spazi che permettono di avere qualcosa poggiato a terra senza che sia d’intralcio. Con un vaso si può sfruttare anche la verticalità di un ambiente nel caso lo spazio che si sviluppa in orizzontale non fosse abbastanza ampio. Forme tubolari dritte o curve, attorcigliate su se stesse, dai colori pieni oppure più tenui, decorate a mosaico oppure lisce, le opzioni per aggiungere un pezzo di design alla tua casa sono moltissime ma non perderti l’occasione di aggiungere questo elemento per decorare alcune parti dell’abitazione.

