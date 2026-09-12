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Incendiata sede di CasaPound a La Spezia, il movimento: “Attentato terroristico”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Questa notte è stata incendiata la nostra sede di La Spezia, l’Olandese Volante, da sei anni nostro punto di riferimento nella città ligure”. Lo riferisce in una nota CasaPound Italia. 

“La natura dolosa dell’incendio è già stata confermata: siamo di fronte ad un attentato terroristico e bisogna avere il coraggio di dirlo senza tentennamenti – prosegue la nota -. Crediamo che sia necessaria una condanna politica trasversale affinché il clima di tensione, alimentato in Liguria ed in particolare a Genova anche dalla sinistra istituzionale, sia stroncato dopo questo attacco incendiario”.  

E ancora: “Dal canto nostro non faremo nessun passo indietro davanti ai metodi mafiosi e alle connivenze dell’antifascismo militante. Difenderemo sempre il nostro diritto a esistere e a far valere le nostre idee”, conclude. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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