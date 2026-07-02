Trump più ricco con le criptovalute, ma molti suoi fan sono in rosso: l’analisi del Wall Street Journal

(Adnkronos) – Se Donald Trump ha guadagnato in un anno la cifra astronomica di 1,4 miliardi con le criptovalute e le monete digitali, molti suoi fan che hanno acquistato token e memecoin del brand del presidente hanno perso una fortuna. E’ quanto scrive oggi il Wall Street Journal che riporta che i due terzi degli investitori del memecoin di Trump sono in rosso, secondo Nasen, società specializzata in dati sulle cripto, che ha monitorato oltre 1,4 milioni portafogli che hanno acquistato la valuta digitale dal suo lancio nel gennaio 2025.

Sostenitori politici del tycoon, insieme a convinti sostenitori delle cripto, hanno investito migliaia di dollari, ma alcuni anche milioni, facendo quindi incassare a Trump una fortuna con l’emissione delle nuove criptovalute. Ma chi ha acquistato i token di World Liberty e i memecopin a prezzi elevati ha poi subito le conseguenze del crollo del loro valore, nell’ambito di una più ampia crisi del mercato delle criptovalute.

L’analisi di Nansen di oltre 26mila portafogli mostrano che l’85% degli acquirenti del token $Wlfi di World Liberty nel mercato secondario sono in perdita. Insomma, uno scenario diverso da quello tratteggiato ieri dal presidente che, rispondendo alle domande dei giornalisti sugli enormi guadagni ottenuti con le cripto, ha detto che “tutti stanno avendo profitti, perché il mercato sta salendo, io sto avendo profitti perché ho un sacco di soldi e un sacco di contante”.

Pochi giorni prima del suo secondo insediamento, Trump ha lanciato il suo memecoin $Trump che ha raggiunto una capitalizzazione di mercato massima di quasi 15 miliardi di dollari prima di crollare del 97%, agli attuali 400 milioni di dollari di oggi, ricorda Wsj.

Trump, che nel 2021 descriveva i bitcoin come “una truffa” che minacciava la solidità del dollaro americano, ora però ha adottato politche tese a rendere l’America “la capitale cripto del mondo”, varando misure per alleggerire regole e controlli sul serrore. Tutto mentre la famiglia Trump si è lanciata in ogni settore del mondo delle cripto, provocando, anche prima delle comunicazione dei guadagni stellari, critiche e preoccupazioni per eventuali conflitti di interessi.

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