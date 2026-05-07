Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Favorivano immigrazione clandestina, blitz Polizia con 93 avvisi di garanzia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
1 minuto di lettura

CROTONE (ITALPRESS) – Vasta operazione della Polizia giudiziaria, denominata “Welcome”, finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina. I poliziotti stanno eseguendo 93 provvedimenti di avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di cittadini italiani ed extracomunitari.
Gli indagati sono accusati di favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale per induzione in errore. Secondo quanto emerso, il sistema prevedeva il rilascio di permessi di soggiorno irregolari in cambio del pagamento di somme di denaro.
L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone guidata dal procuratore Domenico Guarascio, ha interessato diverse aree del Paese. Oltre alla provincia crotonese, le attività di notifica e controllo hanno coinvolto le città di Cosenza, Roma, Milano, Latina, Napoli e Padova.

Foto: Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Natale 2023, tutte le celebrazioni di Papa Francesco

28 Novembre 2023

Valanga in val Formazza, forse 2 scialpinisti coinvolti

7 Gennaio 2024

Africa, Ghribi (Gsd): “No silenzio dopo parole Papa su pace e responsabilità”

12 Aprile 2026

Milano, trovato corpo di donna nel fiume Lambro

26 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno