Estate rovente e caldo anomalo, dal weekend punte di 41 gradi

(Adnkronos) – Estate rovente e caldo anomalo, brutte notizie in arrivo: a breve in Italia si sfonderanno i 40 gradi a causa dell’anticiclone subtropicale. I meteorologi spiegano che siamo alle soglie di una fase meteo climatica davvero anomala che coinvolgerà buona parte dell’Europa centro occidentale, Italia compresa. Il caldo intenso potrebbe addirittura battere i picchi raggiunti nel 2003; ma a preoccupare sarà soprattutto la durata dell’ondata subtropicale.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che da lunedì 22 giugno e per i giorni a seguire dovremo far fronte ad un’intensa ondata di caldo che ci accompagnerà fino a fine mese. Il motore di questa anomalia termica è una massiccia bolla d’aria rovente di origine subtropicale che si espanderà sull’Europa centro occidentale e sul Mediterraneo. La combinazione tra la massa d’aria già in origine molto calda e il riscaldamento da compressione (l’aria all’interno della struttura anticiclonica viene letteralmente schiacciata verso il suolo e, di conseguenza, si riscalda ulteriormente) genererà temperature estremamente anomale (fino a 15°C in più rispetto alle medie del periodo in Francia e Germania); a rischio insomma i record della terribile estate del 2003.

La Francia e la Germania saranno il vero e proprio “cuore” del caldo europeo. In questi due Paesi si registreranno le anomalie più pesanti, con possibili picchi massimi fino a 40°C che potrebbero investire metropoli come Parigi e diverse città tedesche. La bolla calda riuscirà a spingersi molto a nord, valicando la Manica. A Londra si attendono temperature fino a 35°C, un valore di assoluto rilievo che metterà a dura prova l’infrastruttura urbana britannica. Il nostro Paese non resterà ai margini di questa configurazione. L’Italia andrà incontro a giorni di calore diffuso e prolungato. Nei prossimi giorni le temperature toccheranno diffusamente i 38-39°C, concentrandosi soprattutto sulle pianure del Nord e su tutte le regioni tirreniche. Centri urbani come Milano, Firenze e Roma sperimenteranno condizioni di forte stress bioclimatico, con picchi di 37-38°C percepiti ancora di più a causa dell’effetto “isola di calore”. Il vero disagio si avvertirà dopo il tramonto. I termometri faranno enorme fatica a scendere sotto la soglia dei 24-25°C (Notti super tropicali), impedendo il naturale raffreddamento del corpo e peggiorando la qualità del sonno. A causa della tantissima energia che si andrà ad accumulare (maggior evaporazione dai mari con queste temperature) si potranno innescare violenti temporali sulle Alpi e nelle zone interne del Centro Italia. Eventi che, pur essendo localizzati nello spazio e nel tempo, rischiano di risultare particolarmente intensi, accompagnati da grandine, colpi di vento (downburst) e nubifragi.

Lunedì 22. Al Nord: sole e caldo, temporali in montagna. Al Centro: sole, caldo in ulteriore aumento, temporali al pomeriggio su zone interne. Al Sud: sole, caldo in ulteriore aumento.

Martedì 23. Al Nord: sole e caldo, temporali sui rilievi. Al Centro: sole e caldo, instabilità nelle zone interne. Al Sud: sole e caldo, qualche temporale sui monti.

Mercoledì 24. Al Nord: sole e caldo, temporali sulle Alpi. Al Centro: sole, caldo, qualche temporale sui rilievi. Al Sud: sole e caldo; temporali pomeridiani su Basilicata e Calabria.

Tendenza: anticiclone subtropicale sempre più forte, dal weekend punte di 41°C.

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