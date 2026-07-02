Wimbledon, il programma di oggi: da Berrettini a Cobolli, i match di giornata e dove vederli
(Adnkronos) – Quarta giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, tornano in campo 5 azzurri: Berrettini sul campo centrale come secondo match contro il francese Fils, Cobolli contro l’australiano Duckworth, terzo incontro sul campo numero 3, Sonego primo match sul campo 14 contro il canadese Diallo, Paolini quarto match sul campo numero 2 contro la svizzera Golubic e Grant alle 12 contro la ceca Bouzkova sul campo 14.
Ecco tutti i match di oggi a Wimbledon:
CENTRE COURT
Ore 14.30 Pliskova-Swiatek
a seguire Berretini-Fils
a seguire McNally-Rybakina
COURT 1
Ore 14.00 Swan-Keys
a seguire Royer-Zverev
a seguire Mensik-Dimitrov
COURT 2
Ore 12 Fritz-Kypson
a seguire Anisimova-Kenin
a seguire Tiafoe-Choinski
a seguire Paolini-Golunic
COURT 3
Ore 12 De Minaur-Mannarino
a seguire Eala-Joint
a seguire Cobolli-Duckwort
a seguire Osorio-Noskova
COURT 12
Ore 12 Shnaider-Samsonova
a seguire Fearnley-Munar
a seguire Cirstea-Birrell
a seguire Jacquet-Bublik
COURT 18
Ore 12 Fery-Virtanen
a seguire Blinkova-Kostyuk
a seguire Lehecka-Molcan
COURT 14
Ore 12 Sonego-Diallo
a seguire Khacahov-Hanfmann
a seguire Mertens-Timofeeva
COURT 15
Ore 12 Snigur-Jeanjean
a seguire Bergs-Faria
a seguire Rakhimova-Sakkari
COURT 16
Ore 12 Grant-Bouzkova
a seguire Bolkvadze-Krueger
a seguire Halys-Giron
COURT 17
Ore 12 Navarro-Selkhmeteva
a seguire Svajda-Majchrzak.
Tutte le partite di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.
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