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Wimbledon, il programma di oggi: da Berrettini a Cobolli, i match di giornata e dove vederli

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Quarta giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, tornano in campo 5 azzurri: Berrettini sul campo centrale come secondo match contro il francese Fils, Cobolli contro l’australiano Duckworth, terzo incontro sul campo numero 3, Sonego primo match sul campo 14 contro il canadese Diallo, Paolini quarto match sul campo numero 2 contro la svizzera Golubic e Grant alle 12 contro la ceca Bouzkova sul campo 14.  

 

Ecco tutti i match di oggi a Wimbledon:  

CENTRE COURT 

Ore 14.30 Pliskova-Swiatek 

a seguire Berretini-Fils 

a seguire McNally-Rybakina 

COURT 1 

Ore 14.00 Swan-Keys 

a seguire Royer-Zverev 

a seguire Mensik-Dimitrov 

COURT 2 

Ore 12 Fritz-Kypson 

a seguire Anisimova-Kenin 

a seguire Tiafoe-Choinski 

a seguire Paolini-Golunic 

COURT 3 

Ore 12 De Minaur-Mannarino 

a seguire Eala-Joint 

a seguire Cobolli-Duckwort 

a seguire Osorio-Noskova 

COURT 12 

Ore 12 Shnaider-Samsonova 

a seguire Fearnley-Munar 

a seguire Cirstea-Birrell 

a seguire Jacquet-Bublik  

COURT 18 

Ore 12 Fery-Virtanen 

a seguire Blinkova-Kostyuk 

a seguire Lehecka-Molcan 

COURT 14 

Ore 12 Sonego-Diallo 

a seguire Khacahov-Hanfmann 

a seguire Mertens-Timofeeva 

COURT 15 

Ore 12 Snigur-Jeanjean 

a seguire Bergs-Faria  

a seguire Rakhimova-Sakkari 

COURT 16  

Ore 12 Grant-Bouzkova 

a seguire Bolkvadze-Krueger 

a seguire Halys-Giron 

COURT 17  

Ore 12 Navarro-Selkhmeteva 

a seguire Svajda-Majchrzak.  

 

Tutte le partite di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Luglio 2026
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Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

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