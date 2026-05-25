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Elezioni Amministrative 2026: Gianluca Staccoli riconfermato Sindaco di Ariccia al primo turno con oltre il 57% dei voti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
1 minuto di lettura

Gianluca Staccoli è stato rieletto Sindaco del Comune di Ariccia. Lo spoglio delle schede ha decretato la vittoria del sindaco uscente già al primo turno, avendo superato la maggioranza assoluta dei voti validi con una percentuale superiore al 57%.

La coalizione di centro-destra a sostegno di Staccoli – composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e dalle liste civiche Staccoli Sindaco e Staccoli Innova – ottiene così la guida della città per il secondo mandato consecutivo.

Queste le parole del Sindaco Staccoli :

“Ringrazio di cuore le cittadine e i cittadini di Ariccia per aver rinnovato in modo così chiaro e netto la fiducia nel nostro progetto amministrativo. Questo risultato ottenuto al primo turno ci carica di una grande responsabilità: dare continuità al lavoro iniziato cinque anni fa, completare le opere in corso e valorizzare ancora di più il nostro straordinario patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico. Saremo, come sempre, il governo di tutti gli ariccini”.

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
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