Fiorello: “Rizzo e Alemanno sono i Me contro Te della politica”

(Adnkronos) – Terza puntata della seconda settimana di 'VivaRai2!', lo show mattutino condotto da Fiorello in diretta dal Foro Italico che dispensa buonumore a partire dalla mattina presto in compagnia di Biggio, Casciari e tutta la banda. Spazio alla satira politica, grande classico della rassegna stampa dello showman. Questa volta a prendersi la scena è l'alleanza tra Rizzo e Alemanno nel partito rossobruno: "Questi sono i Me contro Te della politica. Siamo a livelli di Tom e Jerry, Bugo e Morgan, Amadeus e i Jalisse. Non è un partito, è un OGM", ha ironizzato Fiorello. "Stiamo parlando di Rizzo, che è talmente a sinistra che fa il giro e torna a destra, e Alemanno, che invece fu sindaco di Roma e in quel periodo nevicò. Lui è di destra, ma vuole fare opposizione alla Meloni, quindi ha chiamato uno specialista. E gli ha chiesto 'mi devi insegnare come si fa a litigare tra di noi'. Quindi hanno creato questo partito". "Mi ricorda Rocky: 'E se io posso cambiare, e voi potete cambiare, e Rizzo si mette insieme ad Alemanno, allora, tutto il mondo può cambiare! Giorgiaaa!'. Attenta Giorgia che avrai due spine nel fianco, una di destra e una di sinistra!", conclude lo showman. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

