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“Credo nella numerologia, il 6 ci aiuterà”, ma Martinez perde e si dimette da ct Portogallo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La numerologia non basta per vincere i Mondiali. Il Portogallo è stato battuto dalla Spagna agli ottavi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Canada e Messico, nonostante il suo ormai ex commissario tecnico Roberto Martinez avesse pronosticato una Coppa del Mondo da protagonista. Il motivo? La numerologia, una disciplina esoterica che attribuisce ai numeri un valore simbolico e mistico, e a cui Martinez crede. 

“Credo fermamente nella numerologia e nel numero 6 come portafortuna”, aveva detto l’ex ct del Portogallo in un’intervista televisiva prima dell’inizio del torneo, “nel 2016 abbiamo vinto gli Europei. Il 1966 è stato il nostro miglior risultato ai Mondiali e nel 2006 abbiamo raggiunto le semifinali…”. Risultati insomma che, con il 6 come comune denominatore, facevano ben sperare. La realtà però è stata ben diversa. 

Il Portogallo è stato eliminato dalla Spagna il 6 luglio e Martinez, lo stesso giorno, si è dimesso. A decidere il match è stato un gol di Mikel Merino segnato in pieno recupero. Numero di maglia? Proprio il 6. 

 

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