Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Olanda, gomitata su Van Hecke e sangue: furia contro Marocco

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Furia Olanda ai Mondiali 2026. Oggi, martedì 30 giugno, la Nazionale orange ha sfidato il Marocco nei sedicesimi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, in una partita estremamente tirata e con alcuni episodi di nervosismo. Durante il primo tempo il ct Ronald Koeman ha chiesto un’espulsione per un intervento su Van Hecke, che poco dopo è rimasto a terra sanguinante. 

Succede tutto alla mezzora. Van Hecke colpisce di testa su un pallone lanciato in avanti dal Marocco, su cui prova ad arrivare anche Ouhani. L’intervento del centrocampista marocchino però è in ritardo e finisce per colpire con una gomitata il neo difensore del Tottenham. 

Immediate le proteste di Koeman, che chiedeva un cartellino rosso per Ouhani, ma senza ricevere l’intervento dell’arbitro, che lascia correre. Poco dopo è sempre Van Hecke a venire colpito involontariamente in area e questa volta ha la peggio: la botta in testa gli provoca un taglio che lo porta a sanguinare, richiedendo l’intervento dello staff medico. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Mesotelioma e amianto, oggi incontro a Roma presso Regione Lazio: segui la diretta facebook dalle 15

7 Settembre 2017

Agrigento, donna sfregiata al volto con l’acido dal marito dopo la denuncia

5 Dicembre 2023

Natale: assistenza agli anziani soli, le iniziative durante le festività a Roma

25 Dicembre 2022

Mazzi: “Nel 2026 transiteranno nei porti 15,3 milioni di passeggeri crociere, lavorare con le comunità locali”

12 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno