Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Olanda-Marocco, Gakpo segna e scoppia a piangere

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Cody Gakpo segna in Olanda-Marocco e scoppia a piangere. Oggi, martedì 30 giugno, l’attaccante del Liverpool ha siglato la rete del vantaggio nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, lasciandosi poi andare a una reazione straziante. Dopo la rete infatti Gakpo si è accasciato a terra ed è scoppiato in lacrime, con i compagni accorsi per abbracciarlo. 

Succede tutto al 72′. Summerville si inserisce in area e serve un assist che trova Gakpo a centro area, che in tap-in firma il vantaggio orange. Appena siglata la rete l’attaccante si accascia e si porta la maglietta al viso, indicando il cielo una volta rialzatosi in piedi. 

Dietro le lacrime di Gakpo c’è il dramma vissuto negli scorsi giorni. L’attaccante del Liverpool ha perso il bambino che stava aspettando con la compagna, ma non ha voluto lasciare il ritiro dell’Olanda: “Si tratta di un momento incredibilmente difficile. Chiediamo privacy, grazie per la comprensione”, aveva scritto su Instagram. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Civitavecchia, la delegata Morici: “Riprese cinetelevisive opportunità di sviluppo”

23 Febbraio 2021

Nasoni, EcoItaliaSolidale: Nasoni chiusi? Ribadiamo che così si incrementa l’inquinamento e la pratica sportiva nella capitale

10 Dicembre 2017

Coppa Italia, oggi semifinale Inter-Como – La partita in diretta

21 Aprile 2026
Francesco Totti

Francesco Totti porta l’Italia in Qatar con l’ID. Buzz

23 Novembre 2022
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno