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Roland Garros, Berrettini perplesso nel match contro Arnaldi: cos’è successo con l’arbitro

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Curioso episodio nel corso del match dei quarti di finale del Roland Garros tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi oggi, mercoledì 3 giugno. Nel corso dell’ottavo game del primo set, Berrettini è stato fermato per due volte consecutive dal giudice di sedia per un fallo di piede durante il turno di battuta.  

Berrettini, visibilmente perplesso, si è rivolto prima al suo angolo e poi, dopo la spiegazione data dall’arbitro, ha annullato nel corso del gioco ben 5 palle break, riuscendo a tenere il servizio al termine di un ‘game-fiume’, da 16 minuti.  

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