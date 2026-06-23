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Incendio in appartamento a Mantova, 54enne muore carbonizzato

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Tragedia ieri sera nella frazione Pieve di Coriano del comune di Borgo Mantovano (Mantova), dove un uomo di 54 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione, distrutta da un rogo. Le fiamme sono divampate ieri sera alle 23 nello stabile di due piani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Magnacavallo, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Durante le operazioni di spegnimento la macabra scoperta: il corpo carbonizzato dell’uomo, Claudio Ferioli. La salma è stata trasportata all’obitorio di Mantova per l’ispezione cadaverica. Oltre all’appartamento dove si è sviluppato l’incendio, completamente distrutto, i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile anche un altro appartamento. Le persone evacuate hanno trovato ospitalità da familiari e amici 

Imponente e immediata la macchina dei soccorsi che ha visto in campo, sotto la regia della Prefettura di Mantova, i carabinieri della Compagnia di Gonzaga e il Nucleo operativo e radiomobile. Non risultano altre persone ferite o intossicate. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la causa dell’incendio, che sembrerebbe dovuto a un corto circuito di una presa elettrica. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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