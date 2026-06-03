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Cobolli in semifinale al Roland Garros, l’Italia avrà un finalista a Parigi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Giugno 2026
1 minuto di lettura

Flavio Cobolli vola in semifinale al Roland Garros 2026. Il tennista romano – decima testa di serie del tabellone – elimina in rimonta Felix Auger-Aliassime e conquista la prima semifinale Slam della carriera. 4-6 6-4 6-4 6-4, in tre ore e 24 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne azzurro, che batte per la terza volta in tre confronti Aliassime e venerdì si giocherà un posto in finale con il vincente della sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. L’Italia ha così la certezza di avere un giocatore in campo nella finale di domenica: sarà la 14esima finale Major con un italiano presente, la prima dal 2021 (Wimbledon: Berrettini-Djokovic) con protagonista un azzurro diverso da Jannik Sinner.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Giugno 2026
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