Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Gp Madrid, Hamilton a muro nella terza sessione di prove libere

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Si torna in pista al MadRing per la terza sessione di prove libere del Gp di Madrid di F1 in vista delle qualifiche su questo nuovo circuito e il pilota della Ferrari, Lewis Hamilton, che finisce a muro per un errore e danneggia la sua monoposto all’ala anteriore.  

Il britannico riparte cercando di tornare ai box per non perdere la sessione ma, sotto regime di bandiera rossa, i giudici gli chiedono di fermarsi in un posto sicuro. Il pilota della rossa tenta, con l’ala finita sotto la macchina, di arrivare ai box ma poi il team gli chiede di fermarsi per non rischiare una multa se non lascia la macchina nel posto più sicuro. I meccanici della Ferrari, in attesa della macchina, con la sessione interrotta per rimettere apposto il punto dell’impatto, si preparano a mettere Hamilton nelle migliori condizioni per le ore 16:00 per inseguire la pole position. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Lo Sportello Lega Consumatori Pomezia raddoppia: arrivano i servizi di assistenza e informazione Ater e GPL

12 Febbraio 2018

Mondiali, oggi Messico-Sudafrica – Diretta

11 Giugno 2026

Latina, simulano con armi giocattolo scene di camorra per postarle sui social: denunciate 13 persone

7 Agosto 2018

Dalla colomba alle uova, fino a 3.000 calorie a pranzo: i consigli dell’esperta dopo gli eccessi

4 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno