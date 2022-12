Il Teatro di Roma diventa fondazione

Con 28 voti favorevoli l’Assemblea Capitolina ha approvato all’unanimità la trasformazione dell’associazione Teatro di Roma in fondazione, ratificando il provvedimento di Giunta dello scorso 3 dicembre.

Inizia così una nuova fase per il teatro: l’insediamento della fondazione è previsto in primavera, quando sarà anche bandito un concorso internazionale per scegliere il nuovo direttore del teatro e verrà chiusa la stagione commissariale.

La delibera assembleare contiene anche la bozza di statuto della futura fondazione. Il passaggio a fondazione, afferma il Campidoglio, risponde alla necessità di un modello gestionale più efficiente e adatto alla natura dell’attività del Teatro di Roma. Per Roma Capitale il teatro, nella nuova veste giuridica di fondazione, si troverà nelle migliori condizioni per attuare i progetti di grande prestigio cui è chiamato.

Con il passaggio in Assemblea Capitolina è completato l’iter amministrativo in seno a Roma Capitale. La bozza di statuto della nuova fondazione deve ora essere approvata dalla Regione Lazio. A seguire, l’assemblea dei soci dell’associazione Teatro di Roma sarà chiamata a dare il suo via libera alla trasformazione in fondazione e al nuovo statuto.