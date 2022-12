A ruba sotto l’albero gli “anelli antisfortuna” di Alessia Massoni

I bijoux più amati delle feste, perfetti per un regalo che non si dimentica? I deliziosi e originali “anelli antisfortuna” e “scacciaguai” di Alessia Massoni, che grondano cornetti rossi di ceramica, quadrifogli, campanellini e altri charms considerati portafortuna, adorati dalle più superstiziose che li portano su tutte le dita. C’è anche una versione prettamente natalizia che al corno rosso aggiunge alberelli di Natale, Babbi Natale, fiocchi di neve e renne. Acquistabili sul profilo Instagram di Alessia, just_alittlesparkle, stanno andando a ruba da quando la raffinata Alessandra Luna, grande amica del principe Alberto di Monaco e socialitè tra le più amate e impegnate di Montecarlo, ne ha acquistati una cinquantina per donarli alle sue amiche del Principato per le feste natalizie. A Roma li sfoggia già da tempo la nota press-agent Patrizia Brandimarte, oltre a molte giornaliste televisive. Ora tutte li vogliono, sia per regalarli, sia per sfoggiarli a Capodanno per aspettare il nuovo anno senza un briciolo di negatività e guai. Gli “anelli antisfiga” sono realizzati in vari fili d’argento dorato, anallergico e che non scurisce e non macchia; i ciondoli sono in ceramica, argento colorato e smalti. Sono di varie grandezze e partono dai 50 euro.

Alessia Massoni, 53 anni e una figlia di 16, Scintilla, ha studiato all’Accademia di Belle Arti per seguire la sua passione: fin da bambina infatti creava dei bijoux con le conchiglie, appassionata e curiosa da sempre di tutto ciò che è arte. Vive tra Roma, New York e Miami, dove i suoi anelli e la sua linea di collane e orecchini sono in gran voga, “perché lì si spende di più anche per il superfluo”, sottolinea. Alessia non sta più nella pelle perché ha appena avuto un super regalo di Natale: Renato Cipullo, il genio del gioiello italiano a New York, fratello del leggendario Aldo Cipullo (designer di Cartier che creò il famoso “Love Bracialet”, quello con le viti decorative, e il “Just un Clou”) le ha proposto di esporre le sue creazioni nella Grande Mela. “Per l’occasione realizzerò gli anelli e le collane in oro zecchino, corallo, smalti e brillantini”, ci anticipa Alessia.