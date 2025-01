Serena Rossi, chi è il marito Davide Devenuto: ex protagonista della soap Rai più amata

Protagonista indiscussa dello spettacolo italiano, Serena Rossi, ma chi è il marito Davide Devenuto?

Serena Rossi sta facendo ritorno sul piccolo schermo con Mina Settembre, l’attesissima (e ultima?) 3° stagione. Un nuovo capitolo ricco di sorprese, come annunciato in conferenza stampa per la sua presentazione. New entry e altrettanti addii tra cui Giorgio Pasotti – ormai la storia di Claudio si è conclusa.

Difatti la regista Tiziana Aristarco ha così spiegato: “la relazione con Mina termina a metà della seconda stagione. La sua chiusura era fisiologica“. Tuttavia non mancano arrivi inaspettati, per esempio una giovane collega con la quale Mina instaurerà un rapporto (quasi) fraterno, oltre che professionale.

Il destino di ulteriori personaggi appeso a un filo, come quello interpretato da Davide Devenuto. Infatti non tutti lo ricordano e, nella vita reale, si conferma essere il marito della protagonista. Un attore, quindi, soprattutto volto iconico di un altro programma famoso, targato Rai.

Serena Rossi, chi è il marito Davide Devenuto? Il pubblico lo conosce molto bene

Si sente spesso pronunciare il suo nome sebbene si conosca poco di lui – rispetto alla consorte. Talvolta è apparso durante qualche intervista oppure l’attrice medesima ne ha parlato dinanzi a domande personali – si rammenti quella volta a Domenica In, nel bel mezzo della proposta di matrimonio.

I telespettatori conoscono benissimo Davide poiché è stato Andrea nella soap Un Posto al Sole. Un set che accomuna entrambi tuttavia la loro stabile frequentazione sorta dopo l’addio di Serena Rossi al ruolo della giovane Carmen Catalano. Da oltre 15 anni insieme, coronando il sogno d’amore con la nascita del figlio Diego, oggi in età scolare.

Nel 2023 la coppia convola a nozze, finalmente, a seguito di ripensamenti e smentite antecedenti il fatidico sì. Una cerimonia intima e semplice, le cui foto esclusive sono state scattate dal settimanale Diva e Donna. Una vita privata idilliaca a cui si affianca una carriera ben avviata. Non a caso diverse le fiction a cui ha preso parte: per esempio Terapia d’Urgenza, Rex, Rosy Abate-La Serie.

Gli ultimi progetti recenti sono Il Santone per RaiPlay e Call My Agent-Italia. Un attore benvoluto dal pubblico anche per il suo animo filantropico: molteplici le iniziative sociali, portate a buon fine, a favore delle persone più svantaggiate. Per tal motivo il Capo di Stato Mattarella gli ha conferito il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Ebbene, ora si torna sul piccolo schermo con Mina Settembre 3: interpreterà ancora Paolo, ex marito di Irene (Christiane Filangieri)? Dal 12 gennaio, ore 21.20, RaiUno.