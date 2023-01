18enne minacciato e rapinato a Frascati, arrestato 31enne

Fisio fit

I carabinieri della stazione di Frascati hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Velletri un 31enne del posto per rapina aggravata dall’uso delle armi. L’autorità giudiziaria ha emesso il provvedimento in seguito alle indagini dei militari che hanno identificato l’uomo come l’autore di una rapina ai danni di un 18enne romano, avvenuta lo scorso 10 gennaio. Quel giorno, la vittima si era recata agli uffici del comando stazione carabinieri di Frascati e aveva denunciato che, mentre si trovava a bordo di un autobus della linea Cotral a Frascati, era stato avvicinato da un uomo nascosto da una sciarpa che dopo avergli chiesto dei soldi lo aveva costretto a scendere dal mezzo alla prima fermata utile e, sotto minaccia di un coltello, lo aveva costretto a prelevare 20 euro dallo sportello bancomat di un istituto bancario ubicato in largo Pentini per poi darsi alla fuga.

A seguito della denuncia, i carabinieri hanno avviato le indagini, ricostruendo quanto accaduto grazie alla descrizione della vittima e all’analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza lungo le vie interessate e della banca, che hanno permesso di identificare il 31enne, già noto alle forze dell’ordine. Il 31enne è stato portato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Velletri.

