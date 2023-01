“Memoria genera Futuro”, al via gli appuntamenti di Roma Capitale per il Giorno della Memoria

Con Memoria genera Futuro Roma Capitale celebra il Giorno della Memoria del 27 gennaio, anniversario della liberazione del campo di Auschwitz.

In palinsesto un nutrito numero di appuntamenti sparsi nella città che, dal 23 al 30 gennaio, rievocheranno i fatti e l’orrore della Shoah, ossia la deportazione e lo sterminio nei lager nazisti di milioni di ebrei, e ricorderanno anche la persecuzione e l’uccisione di Sinti e Rom, omosessuali, Testimoni di Geova, militari e oppositori politici di tutta Europa.

Sarà anche l’occasione per ricordare la resistenza, la lotta e il coraggio di quanti hanno dedicato la propria vita a testimoniare i tragici avvenimenti di questa pagina vergognosa della storia del Novecento e per sensibilizzare le giovani generazioni, e non solo, alla memoria e alla solidarietà.

Un ampio programma, oltre 40, di mostre, incontri, presentazioni di libri, eventi per le scuole, concerti, spettacoli e proiezioni cinematografiche si svolgeranno in diversi spazi della città, in collaborazione con istituzioni cittadine e con associazioni nazionali, romane e di quartiere.

Quest’anno le celebrazioni hanno preso il via con un primo appuntamento già il 18 gennaio, con l’inaugurazione di “ZAKHOR/Ricorda. I Musei civici di Roma e la memoria attraverso l’arte”, progetto espositivo promosso da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, dall’Ambasciata d’Israele in Italia e dalla Comunità Ebraica di Roma in collaborazione con la Fondazione Italia–Israele per la Cultura e le Arti, a cura di Giorgia Calò.

A partire dal 23 gennaio il programma entrerà nel vivo con un ampio calendario di appuntamenti giornalieri.

·Mercoledì 25 gennaio

– alle 10.00, Biblioteca Villa Leopardi: presentazione del libro Storia dei razzismi di Renato Foschi. L’autore dialogherà con le classi del Liceo Linguistico Giosuè Carducci.

Info: 06.45460541, www.bibliotechediroma.it;

– alle 16.30, Casa della Memoria e della Storia: Oggi mi sento da tanto. Reading liberamente ispirato al capitolo “Il canto di Ulisse” da Se questo è un uomo di Primo Levi, testo di Raffaella Lion e Andrea Barbetti, musiche eseguite dagli studenti del Liceo Scientifico Morgagni di Roma e a cura dell’insegnante Barbara Pozzi.

Ingresso libero fino a esaurimento posti ; info: 06.45460501, www.bibliotechediroma.it.

·Giovedì 26 gennaio

– alle 10.00, Biblioteca Europea: presentazione del libro Un sampietrino dorato. La storia di Nando Tagliacozzo, di Luca Esposito edito da Bertoni 2022. Il libro narra la storia di Nando Tagliacozzo raccontata da suo nipote Daniele. Sono presenti Luca Esposito, Nando Tagliacozzo e Lia Tagliacozzo.

Iniziativa riservata alle scuole ; info: www.bibliotechediroma.it;

– ore 16.30, Biblioteca Collina della Pace: proiezione del film del 1959 Il diario di Anna Frank diretto da George Stevens con approfondimento a cura di Antonello Morsillo.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail collinadellapace@bibliotechediroma.it: info: 06.45460740, www.bibliotechediroma.it;

– alle 17.00, Casa della Memoria e della Storia: presentazione del libro Il Poeta e il combattente. La lotta segreta degli ebrei lituani di Joseph Harmatz (Rubbettino, 2022). Interventi, tra gli altri, di Anna Rolli, Bianca Cimiotta Lami, Aldo Pavia e Stefania Zezza.

Ingresso libero fino a esaurimento posti ; info: 06.45460501, www.bibliotechediroma.it;

– alle 19.00, Auditorium del Goethe Institut: presentazione del libro Ancora oggi parlare di Auschwitz? a cura di Andrea Pomplun (Franco Angeli, 2022). Modera Filippo Ceccarelli.

Ingresso libero fino a esaurimento posti ; info: www.bibliotechediroma.it.

·Venerdì 27 gennaio

– alle 10.00, Biblioteca Franco Basaglia: presentazione del libro Vittime dimenticate di Giorgio Giannini (Stampa Alternativa, 2019), che affronta lo sterminio di disabili, rom, omosessuali e Testimoni di Geova.

Iniziativa riservata alle scuole; info: www.bibliotechediroma.it;

– ore 11.00, Biblioteca Vaccheria Nardi: Le ceneri di Sobibor. Presentazione del libro di Toivi Blatt (Fuorilinea 2022). Il curatore del libro Ruggero Taradel dialoga con Franco Esposito-Soekardi.

Ingresso libero fino a esaurimento posti; info 06.45460421, www.bibliotechediroma.it;

– ore 17.00, Casa della Memoria e della Storia: Berlino, Terezin, Auschwitz, Mauthausen. Il lungo viaggio di Carla Cohn, straordinaria testimone. A un anno dalla scomparsa di Carla Cohn, le associazioni della Casa della Memoria e della Storia la ricordano con l’intervista realizzata da Pupa Garribba. Intervengono anche Davide Jona Falco (amministratore di sostegno di Carla Cohn), Aldo Pavia (Vicepresidente ANPI Provinciale Roma) e la psicoterapeuta Susanna Santillo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti; info: 06.45460501, www.bibliotechediroma.it;

– ore 18.00, Biblioteca Laurentina: Raccontami una storia, e mi salvò la vita. Memorie e tango yiddish. Racconti e testimonianze di persone salvate dalla persecuzione nazista grazie ad altre persone, alla musica e alla poesia. Ideato e condotto da Fatima Scialdone e Salvatore Di Russo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti; info: 06.45460762, www.bibliotechediroma.it;

– alle 18.00 e alle 20.00, Palazzo delle Esposizioni: doppia proiezione. Si parte con Jona che visse nella balena di Roberto Faenza, l’autobiografia di un bambino olandese deportato a Bergen Belsen nella baracca accanto ad Anna Frank, per proseguire con La tregua di Francesco Rosi, lettura cinematografica del romanzo di Primo Levi con John Turturro, nei panni del romanziere, che racconta il lungo viaggio di ritorno da Auschwitz all’Italia.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.palazzoesposizioni.it.

– alle 21.00, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: Lechaim, concerto per il Giorno della Memoria di Raiz e AuditoriumBand che affrontano un materiale musicale attinente al tema della Shoah e delle discriminazioni in genere, ma anche brani composti da artisti contemporanei ebrei di nascita.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. È possibile scaricare il biglietto su www.ticketone.it o recandosi al botteghino dell’Auditorium. Info: www.auditorium.com.

·Sabato 28 gennaio

– alle 20.00, sul palco del Teatro di Villa Torlonia andrà in scena, a cura del Teatro di Roma – Teatro Nazionale, lo spettacolo Stasera ho deciso di venirmi a trovare per fare due chiacchiere con me stesso con Bruno Maccallini che interpreterà il regista, cabarettista e librettista austriaco Fritz Grünbaum, grande protagonista della scena viennese e berlinese deportato e ucciso nel campo di concentramento di Dachau.

Info e biglietti: www.teatrodiroma.net.

·Lunedì 30 gennaio

– alle 10.30, Casa della Memoria e della Storia: presentazione del libro Il bambino del tram di Isabella Labate (Orecchio Acerbo, 2022). Intervengono anche il protagonista e testimone Emanuele Di Porto e l’editore Paolo Cesari. Modera Silvia Morganti.

Iniziativa riservata alle scuole, info: 06.45460501, www.bibliotechediroma.it;

– alle 17.00 e alle 20.00, Altrove Teatro Studio: in scena Sciabbadai, spettacolo scritto e diretto da Gabriele Marcelli, con Luigi Pisani, Luigi Criscuolo e Jonah Marcelli che narra la storia di Lino Colombo, un ebreo romano scampato alla razzia del 16 ottobre, che nell’autunno del ’43 si rifugia nella chiesa di un piccolo paese dei dintorni della Capitale. Lo spettacolo è patrocinato dalla Comunità Ebraica di Roma e dall’UCEI (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane).

Prenotazione obbligatoria al numero 3518700413 e alla mail ipensieridellaltrove@gmail.com. Info: www.altroteatrostudio.it.

Programma completo e modalità di partecipazione ai singoli appuntamenti di “Memoria genera Futuro” sono disponibili sul sito www.culture.roma.it. e sui social Culture Roma (Facebook , Twitter , Instagram ) e #memoriagenerafuturo2023.