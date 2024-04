Astrotarocchi 28 aprile 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

🌹 28 Aprile 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete i piani sono chiari, e in maniera discreta vi state gia’ muovendo, anche se con molta paura, verso il nuovo inzio, la vita e’ tutto un cambiamento, non temete, con calma, ma fate tutto quello che dovete, la giornata e’ tranquilla

Toro arrivano notizie ” dal cuore ” e anche un bel cavaliere se vogliano proprio essere precisi, vi confondera’ un po’ le idee, e vi sentirete un po’, come dire…con la testa per aria, mettete i piedi a terra, e’ solo un passaggio, quindi se va bene l’avventura che ben venga, diversamente il cuore tenetelo stretto e fatevi una risata, il tipo sembra essere simpatico

Gemelli arrivano notizie di un qualche accordo che o avete preso o prenderete per questioni economiche che si sistemano, e finalmente anche voi un po’ di ossigeno l’avrete, e questo fara’ si che si sblocchino tutta una serie di cose, vere e proprie porte e strade nuove che potrete percorrere, la giornata e’ buona

Cancro il viaggio ( metaforico della vita ) e’ ancora in mare aperto, qualche nuvola, passa, rompe e va, voi portatevi un ombrello, lasciatela passare senza farvi cambiare ne’ umore ne’ destinazione , avete passato la tempesta, che volete che sia una pioggerellina ?

Leone sembra che in questa giornata vi sposterete e muoverete per raggiungere altra localita’, ma forse in mezzo c’e’ anche qualche interesse in mezzo, sta di fatto che la giornata andra’ bene e non sembrano esserci fastidi, quindi l’eventuale spostamento andra’ bene

Vergine forse qualcuno di voi scegliera’ di cambiare qualcosa, casa o magari semplicemente delle abitudini e iniziarne altre, andra’ molto meglio, e’ un piccolo passo per iniziare ad uscire dalla zona confort, fino poi a fare grandi cambiamenti, in ogni caso la giornata e’ buona

Bilancia notizie che vi faranno molto piacere arrivano da amici o conoscenti, e la giornata uggiosa che si poteva ipotizzare fosse, in realta’ non lo sara’, s’incontra qualcuno con cui si sta molto bene e ci potra’ essere un bello scambio d’idee e di risate, la giornata e’ ottima

Scorpione a volte e’ veramente difficile sopportare con pazienza un po’ tutto, ma la vostra spiccata intuizione sa bene come evitare la pesantezza totale, almeno nelle persone et voila’ la selezione naturale l’avete nel dna, quindi lasciate indietro chi proprio non reggete e il carico sara’ piu’ leggero, la giornata e’ buona

Sagittario quando vi passa per la ” capa ” qualcosa e’ difficile farvi cambiare strada, ma quando ci battete la testa allora si che fate inversione di rotta! Ebbene avete un po’ preso troppo allegramente una strada sbagliata, prima di battere la testa, riflettete, fate ancora in tempo a tornare indietro

Capricorno i pensieri sono positivi, ma a volte per la realta’ ci vuole tempo, e quindi bisogna continuare ad essere convinti che qualunque cosa a cui pensate avra’ una soluzione positiva, anche se pesante prima d’arrivarci, il vostro obiettivo lo conquisterete, la giornata e’ buona

Acquario guardatevi le spalle qualcuno vi osserva e non aspetta altro che di ” attaccare ” a parole il vostro operato, ma voi non siete stolti, vi bastera’ girarvi guardare bene ed individuare chi e’, tutto il resto per ” l’osservatrice ” sara’ storia e per voi un problema di meno, la giornata comunque e’ buona

Pesci qualche soddisfazione arriva, ci sono ancora nuove conoscenze, nuove situazioni che a voi faranno solamente bene, possono esserci spostamenti e una bella giornata di relax che non guasta mai. La giornata e’ buona



Buona giornata a voi



