Paolo Virzì cerca attori e figuranti per “Un altro ferragosto”

La Lotus Production – a Leone Film Group Company – ricerca piccoli ruoli e figurazioni per il prossimo film di Paolo Virzì, le cui riprese si terranno a Ventotene da fine aprile a metà giugno 2023.

Nello specifico si ricercano:

· adulti di tutte le età e nazionalità;

· bambini e bambine;

· Ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni;

· Maestri e maestre di Yoga.

Sono invitate a partecipare ai casting le compagnie teatrali di zona, le scuole di recitazione e le compagnie teatrali di parrocchia.

I casting si terranno nel Comune di Minturno ed esattamente a Scauri il 12 aprile 2023 dalle ore 9 alle ore 17, presso l’Ecoalbergo Approdo di Ulisse – Parco Riviera di Ulisse, in via Appia 268. Il 13 aprile 2023 i provini si terranno a Gaeta dalle ore 8 alle ore 18 presso il Palazzetto dello Sport in via Marina di Serapo.

La produzione precisa che i casting sono aperti esclusivamente ai residenti di Formia e comuni limitrofi. Pertanto non saranno prese in considerazione persone di residenti in altre zone.

Per partecipare presentarsi direttamente senza invio email, muniti di documento di identità. Saranno richiesti dati anagrafici, fisici, disponibilità, e saranno scattate foto e video ai fini della valutazione artistica. I minori devono essere accompagnati dai genitori.

Le riprese si svolgeranno da fine aprile a metà giugno 2023 a Ventotene.

La produzione ringrazia le amministrazioni dei Comuni di Minturno e Gaeta, la Fondazione Latina Film Commission, l’Ente Parco Riviera di Ulisse e la Associazione Tesori dell’Arte per la collaborazione e la disponibilità dimostrata.

“Il film di Paolo Virzì rappresenta una importante occasione per il nostro territorio, che ancora una volta dimostra la sua grande capacità attrattiva per registi e produzioni del panorama nazionale e internazionale. I casting del 12 e 13 aprile, inoltre, sono uno dei segnali dell’indotto economico generato dalle diverse produzioni che come Latina Film Commission cerchiamo costantemente di incentivare perché possa definitivamente radicarsi in provincia di Latina l’industria cinematografica

e dell’audiovisivo. Auspico la piena partecipazione affinché si possa vivere un’esperienza davvero magica, come solo il mondo del cinema sa regalare”, commenta Rino Piccolo, direttore della Fondazione Latina Film Commission.