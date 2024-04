UN COMPAGNO A 4 ZAMPE PER LE SCUOLE DI ANZIO E NETTUNO

L’associazione “Per Aspera ad Astra” e U.P.A. – Uniti per l’Ambiente, in collaborazione con la “Dog School Anzio” di Pier Paolo Perisotto, hanno concluso gli incontri del progetto Un Compagno a 4 Zampe per l’anno scolastico 2023 – 2024.

Il progetto ha visto la partecipazione di 15 classi delle scuole primarie di Anzio e Nettuno, coinvolgendo circa 400 alunni.

La particolare capacità del cane di dare affetto e devozione costituisce un valido supporto emozionale, soprattutto per i bambini. Il progetto nasce dalla necessità di portare nelle scuole la conoscenza del nostro amico a quattro zampe per offrire ai bambini, fin dall’infanzia, l’opportunità di acquisire le competenze utili a stabilire un rapporto armonioso, rispettoso e responsabile verso il cane.

Il progetto si inserisce in quella che può essere definita “educazione umanitaria ed ambientale” che aiuta lo sviluppo di una coscienza civile e del senso di compassione nei confronti di tutte le creature viventi.

Durante il percorso didattico i bambini hanno imparato a relazionarsi correttamente con il cane, a prendersi cura di lui e a comprendere l’importanza del rispetto delle regole di convivenza sociale. I piccoli alunni, inoltre, hanno imparato ad interpretare il linguaggio canino, ovvero, il linguaggio di una creatura appartenente ad una specie diversa dalla nostra, per poter dialogare correttamente con il cane, un amico che accompagna l’uomo da millenni.

Grazie alla dedizione dei volontari, all’entusiasmo degli insegnanti e delle famiglie, il progetto Un Compagno a 4 Zampe ha avuto risultati sorprendenti: molti bambini, soprattutto quelli più timidi o con difficoltà di integrazione, hanno mostrato notevoli progressi nella partecipazione in classe, nell’espressione delle emozioni e nella creazione di legami con i compagni. Molti di loro si sono aperti, superando l’iniziale timore di avvicinarsi ai bellissimi cani Labrador Happy, Ginevra, Olga e la mascotte Kiwi della “Dog School Anzio”.

L’interazione con il cane in ambito scolastico ha davvero sviluppato l’instaurarsi di un setting particolare che diviene spazio di accoglimento, di rassicurazioni, d’incoraggiamento, di emozioni e di pensieri evocati dal contatto con il cane, in cui gli stimoli vengono presentati con tempi distesi, lasciando spazio alla relazione uomo-animale. Questi momenti incentivano l’integrazione degli alunni: condividono un percorso educativo particolare che crea una memoria personale e di gruppo.

Per il nostro territorio questo progetto è senza dubbio una novità; quanto fatto finora nelle scuole primarie è un primo contatto con l’iniziativa di “Per Aspera ad Astra”, U.P.A. e “Dog School Anzio” che hanno già programmato di coinvolgere sempre più classi e diverse fasce d’età.