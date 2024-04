Grottaferrata – Variazione di bilancio: 750.000 euro in più per scuole, polo universitario e mercato coperto di viale San Nilo

Il Consiglio comunale di Grottaferrata ha approvato, nella seduta di ieri martedì 23 aprile 2024, una nuova variazione al bilancio di previsione finanziario, contenente alcuni importanti stanziamenti riguardanti le scuole del territorio, il polo universitario che sorgerà nei locali dell’ex Biblioteca e infine il mercato coperto di viale San Nilo, per un totale di 750mila euro.

250mila euro in più, che si aggiungono ai 50mila già stanziati, per la manutenzione straordinaria degli istituti comprensivi Giovanni Falcone e San Nilo. Verranno utilizzati per acquistare nuovi materiali e arredi, nonché per svolgere una serie di lavori già programmati frutto del confronto con le dirigenze scolastiche.

400mila euro saranno invece destinati al ripristino del decoro e alla riqualificazione del mercato coperto di viale San Nilo, che cambierà destinazione. Ospiterà infatti uffici, tra i quali la sede dell’Ente Fiera, che collaborerà attivamente alla realizzazione delle prossime edizioni della Fiera Nazionale di Grottaferrata, spazi di coworking e per eventi.

Infine, 100mila euro sono stati stanziati per l’acquisto di arredi da destinare al polo universitario che sorgerà in via della Rovere, nei locali dell’ex Biblioteca. Un passo in avanti verso la realizzazione di quello che sarà un nuovo luogo di cultura, di ricerca e di valorizzazione del territorio, che ospiterà anche uno spazio di studio fruibile per i giovani.

A tali stanziamenti si aggiungono 50mila euro in più sull’assistenza domiciliare, servizio di primaria importanza in ambito sociale.

“Una variazione di bilancio approvata con largo anticipo. Consentirà all’Amministrazione di avviare la programmazione e di realizzare gli interventi con maggiore efficacia ed efficienza – dichiarano il Sindaco Mirko Di Bernardo e l’Assessore al Bilancio Alberto Rossotti –. I nuovi stanziamenti destinati alle scuole sono mirati a ripartire con strutture ancora più moderne e funzionali per il nuovo anno scolastico. Le risorse copriranno una serie di interventi emersi dal confronto costante con tutto il popolo scolastico, dalla dirigenza alle famiglie, passando ovviamente per i docenti e il personale. La riqualificazione del mercato coperto di viale San Nilo è invece un’importante novità, con la quale intendiamo valorizzare una struttura che sta lentamente cadendo preda del degrado. Il cambio di destinazione, che favorirà la creazione di uffici, di spazi di coworking ed eventi e della sede dell’Ente Fiera, tiene conto anche delle esigenze degli attuali operatori del mercato, che molto presto avranno un nuovo spazio dove svolgere il loro lavoro con maggiore serenità, grazie alla riqualificazione dei locali di via dell’Artigianato. Infine, muoviamo importanti passi in avanti verso la realizzazione del polo universitario, che sarà volano per la valorizzazione dell’identità culturale di Grottaferrata, oltre che spazio attivo per lo sviluppo dei nostri giovani, all’interno di un luogo eccezionale come l’ex Biblioteca, da troppi anni preda dell’abbandono. Ringraziamo gli uffici comunali, e in particolare il Dirigente del Settore Finanziario Andrea Storani e il Dirigente del Settore Tecnico Andrea Trinca per il fondamentale supporto”.