Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Triplice omicidio a Roma, un quartiere sconvolto: “Una famiglia solare”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “In zona Kamal lo conoscevamo tutti. Lo incontravamo ogni giorno, qui fuori al supermercato dove ci aiutava a portare in macchina le buste più pesanti. Gentilissimo, sempre disponibile e sorridente: sono inorridita da quanto è successo a lui, alla moglie e alla bambina”. È il ricordo che Sara Greco, residente di Casal Selce e membro di un comitato nato a difesa del territorio, affida all’Adnkronos davanti al supermercato Dem dove il 39enne Kamal Uddin, ucciso ieri sera nella sua abitazione a Casalotti insieme a moglie e figlia, si dava da fare aiutando le persone a caricare le buste della spesa. “Anche il figlio più grande (il 20enne scampato alla strage) veniva qui a dargli una mano – interviene Valeria Mei, altra conoscente – Siamo tutti sconvolti. Come comitato, ci stiamo organizzando per raccogliere dei fondi proprio per supportare il ragazzo sopravvissuto”. (di Silvia Mancinelli) 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Natale, occhio ai furti in casa: cosa fare se si parte per le vacanze

23 Dicembre 2023

Flashmob al Pantheon dei “Cartellini Rossi” contro il supercommissario Arcuri

23 Febbraio 2021

Leao salva il Milan, 2-2 all’Olimpico contro la Lazio

1 Settembre 2024

Ue, Meloni “Più flessibilità sull’energia, risultato importante”

3 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno