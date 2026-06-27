Gp Olanda, pole di Martin davanti a Ogura e Bezzecchi
(Adnkronos) – L’Aprilia cala uno straordinario poker nelle qualifiche del Gp di Assen oggi, sabato 27 giugno: Jorge Martin conquista la pole position in Olanda davanti ad Ai Ogura, Marco Bezzecchi e Raul Fernandez, monopolizzando le prime quattro posizioni. Pecco Bagnaia, su Ducati, chiude quinto, seguito da Fabio Di Giannantonio. L’altra Ducati di Marc Marquez scatterà dalla settima casella, in apertura di terza fila, davanti a Pedro Acosta. Alex Marquez, dopo la caduta nelle pre-qualifiche, non ha preso parte al Q2 per recuperare: partirà dodicesimo.
Ecco la griglia di partenza del Gp d’Olanda:
1ª fila
Jorge Martin
Ai Ogura
Marco Bezzecchi
2ª fila
4. Raul Fernandez
5. Francesco Bagnaia
6. Fabio Di Giannantonio
3ª fila
7. Marc Marquez
8. Pedro Acosta
9. F. Quartararo
4ª fila
10. J.Mir
11. E. Bastianini
12. A. Marquez
5ª fila
13. F. Morbidelli
14. D. Moreira
15. B. Binder
6ª fila
16. A. Rins
17. L. Marini
18. J. Miller
7ª fila
19. M. Vinales
20. A. Fernandez
21. C. Crutchlow
8ª fila
22. T. Razgatlioglu
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