Associazione Amici del Cane di Latina: Open day il 20 novembre

Quanto è difficile la vita in canile? Soprattutto quando è inverno, fa freddo, il buio arriva prima e il box sembra una prigione ancora più cupa?

L’Associazione Amici del Cane di Latina ci prova con tutte le forze a farlo diventare un luogo un po’ più accogliente, ma come si può paragonare una coperta sul cemento con una cuccia accogliente ai piedi del letto di un amico umano pronto a dispensare coccole al primo cenno?

Le volontarie del canile di Latina sono però orgogliose di mostrare al pubblico i frutti del loro duro lavoro: 600 code scodinzolanti nonostante un passato in cui hanno conosciuto l’abbandono e in alcuni casi anche i maltrattamenti, cani di tutte le età e tutte le taglie abituati al calore umano che cercano una famiglia per sempre. Per questo hanno organizzato un OPEN DAY presso il Canile di Chiesuola che da decenni gestiscono con passione e tanti sacrifici.

Un canile è visto da tutti come un luogo di detenzione degli animali senza padrone. Le volontarie dell’Associazione Amici del Cane di Latina vorrebbero invece che fosse un luogo di passaggio prima di trovare una casa accogliente e si adoperano con passione affinché questo periodo di attesa sia più breve e meno traumatico possibile, curando con amore i 600 pelosi ospitati.

Tutti sono invitati a visitare il canile gestito dall’Associazione Amici del Cane di Latina per vedere con i propri occhi come vivono gli ospiti del canile, conoscere le loro storie, porgere una carezza e, perché no, innamorarsi perdutamente di uno o più di loro e portarli a casa con sé.

Domenica 20 novembre dalle 10 alle 14 le volontarie accoglieranno grandi e piccini che vorranno visitare il canile e li accompagneranno alla scoperta di questa grande e bella struttura e dei suoi ospiti con una serie di visite guidate per gruppetti di circa 10 persone alla volta. La giornata prevede anche una sorpresa per i visitatori più piccoli a cura di Dolce Mania Store.

La partecipazione è libera e gratuita. In caso di maltempo l’evento sarà posticipato.

Per info: 0773.662177, 375.6459655 (Whatsapp) e associazioneamicidelcane@gmail.com

