Roma: 20enne investito e ucciso sulla Cristoforo Colombo, indagini in corso

Un ragazzo di nazionalità straniera di 20 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte in via Cristoforo Colombo, altezza km 12.300, poco dopo il Grande raccordo anulare direzione Roma centro. Il giovane è stato investito da un uomo di 54 anni alla guida di una Alfa Romeo Stelvio. Il ragazzo si trovava in strada, insieme ad altri tre ventenni, trasportati in stato di shock all’ospedale S. Eugenio. La salma è stata portata all’ospedale di Tor Vergata. Il conducente è stato sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici nello stesso ospedale e si attendono gli esiti. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e risalire anche all’identità della persona investita, di cui al momento manca un’identificazione certa.

