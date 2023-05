Latina, il 12 maggio al Teatro D’Annunzio la grande musica classica del Novecento Stravinskij, Gulda, Zimmermann

Il Comune di Latina e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero

della Cultura e Regione Lazio, in collaborazione con Promu, presentano il 12 maggio alle ore

21.00 al Teatro D’ Annunzio di Latina un prestigioso concerto di musica classica, con ospiti di

caratura internazionale. Il Violoncello Solista Gabriele Geminiani, insieme all’ Orchestra di Fiati

Città di Ferentino; diretta da Alessandro Celardi, con la partecipazione straordinaria del

batterista jazz Roberto Gatto, eseguiranno le opere di tre tra i compositori più innovativi del

Novecento: I. Stravinskij “Sinfonia per strumenti a fiato”, B. A. Zimmermann “Rheinische

Kirmestanze”, F. Gulda “Concerto per violoncello e orchestra di fiati”.

L’Orchestra di Fiati “Città di Ferentino” nel corso degli anni si è distinta in importanti concorsi

sia nazionali che internazionali, vincendo premi che l’ hanno proiettata tra le formazioni

italiane più rappresentative in campo internazionale. Su tutti spiccano i risultati ottenuti al

WMC (World Music Contest) di Kerkrade (NL) nel 2009 (secondo premio in terza divisione),

nel 2013 (primo premio assoluto in seconda divisione e titolo mondiale con 96,17/100 punti) e

nel 2017 in prima divisione (medaglia d'oro e menzione speciale). È l’ Orchestra di Fiati

italiana che ha conseguito per tre edizioni consecutive del WMC punteggi superiori ai 90

centesimi. Gabriele Geminiani, tra le figure più prestigiose del panorama classico

internazionale, ha suonato come Primo Violoncello presso L’Orchestra dell’Accademia

Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra Filarmonica della Scala, Symphonica d’Italia, Mahler

Chamber Orchestra, Orchestra Mozart, Hamburger Symphoniker, Camerata Venia e

Orchestra del Lucerna Festival. L’evento sarà l’anteprima assoluta di un estratto del nuovo

album che l’Orchestra di Fiati “Città di Ferentino” pubblicherà nel 2024 – in versione vinile – per

l’etichetta discografica indipendente Promu Label.

Teatro Comunale D’Annunzio: viale Umberto I n. 43 – Latina

Botteghino del teatro: aperto giovedì e venerdì ore 16-19; sabato ore 10-13 e 16-19

Biglietti on line su ticketone.it

Info: 0773 652642; teatrodannunziolatina@gmail.com

Biglietti

Platea poltronissima e poltrona 15€ +d.p.

Palchi platea 15€+d.p.

I e II Galleria 10€ +d.p.

Palchi galleria I ord. e II ord. 10€ +d.p