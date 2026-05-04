Tagli mirati e 114 nuove piante: Velletri replica alle polemiche con i fatti

L’Assessorato alle Politiche Ambientali interviene per fare chiarezza rispetto alle recenti segnalazioni riguardanti il taglio di alcuni alberi sul territorio comunale.

Ogni intervento di rimozione di essenze arboree viene effettuato esclusivamente a seguito di valutazioni tecniche e perizie agronomiche, nei casi in cui le piante risultino malate, instabili o potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità. Non si tratta, dunque, di azioni indiscriminate, ma di operazioni necessarie e responsabili.

Parallelamente, il Comune ha avviato e sta portando avanti un importante programma di riforestazione urbana nell’ambito del “Progetto Ossigeno 2024”, promosso dalla Regione Lazio, finalizzato al miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica delle aree pubbliche.

In particolare, gli interventi hanno riguardato le aree della Zona 167, con la piantumazione complessiva di 114 nuove essenze arboree e arbustive, distribuite tra:

via Enrico De Nicola (80 piante);

via San Biagio (34 piante).

Le immagini documentano proprio le operazioni di piantumazione effettuate in via Enrico De Nicola, dove è stato verificato il corretto attecchimento delle piante messe a dimora.

Si tratta di interventi pianificati secondo criteri agronomici precisi, con la scelta di specie compatibili con il contesto urbano e capaci di contribuire concretamente alla riduzione della CO₂, al miglioramento della qualità dell’aria e alla valorizzazione degli spazi pubblici.

“È fondamentale – dichiara l’Assessore Ilaria Neri – ristabilire una corretta informazione: quando un albero viene rimosso è perché non può più garantire sicurezza o salute. Allo stesso tempo, però, il nostro impegno è quello di aumentare il patrimonio verde della città, come dimostrano i numeri e gli interventi già realizzati. Non si tratta di tagliare, ma di rigenerare”.

L’Assessorato coglie l’occasione per ringraziare il Sindaco Ascanio Cascella e i consiglieri comunali Martina Sambucci, Faliero Comandini e Andrea D’Agapiti per il contributo e l’attenzione dimostrata sul tema, nonché gli uffici comunali competenti e tutti gli operatori coinvolti nelle attività di progettazione, esecuzione e monitoraggio degli interventi.

L’Amministrazione continuerà a investire in politiche ambientali strutturate, con l’obiettivo di rendere Velletri una città sempre più sostenibile, sicura e vivibile. (Assessore Ilaria Neri)