Gp Miami, Antonelli in pole position: la griglia di partenza

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Andrea Kimi Antonelli conquista la pole position del Gp di Miami oggi, sabato 2 maggio. Il pilota emiliano della Mercedes conquista il terzo miglior tempo consecutivo nelle qualifiche girando in 1’27″798, precedendo l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’27″964) e il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (1’28″143). Quarta piazza per il vincitore della sprint, l’inglese della McLaren Lando Norris (1’28″183), che si lascia alle spalle i connazionali George Russell (1’28″197) con la Mercedes e Lewis Hamilton (1’28″319) con la Ferrari e il compagno di scuderia, l’australiano Oscar Piastri (1’28″500). A completare la top ten l’argentino dell’Alpine Franco Colapinto (1’28″762), e i francesi Isack Hadjar (1’28″789) con Red Bull e Pierre Gasly (1’28″810) al volante dell’Alpine.

Ecco la griglia di partenza del Gp di Miami:

1. Kimi Antonelli (Mercedes)



2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Charles Leclerc (Ferrari)



4. Lando Norris (McLaren)

5. George Russell (Mercedes)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)



7. Oscar Piastri (McLaren)

8. Franco Colapinto (Alpine)

9. Isack Hadjar (Red Bull)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Nico Hulkenberg (Audi)

12. Liam Lawson (Racing Bulls)

13. Oliver Bearman (Haas)

14. Carlos Sainz (Williams)

15. Esteban Ocon (Haas)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Valtteri Bottas (Cadillac)

21. Sergio Perez (Cadillac)

22. Gabriel Bortoleto (Audi)

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