Sostieni la ricerca oncologica con la Festa di Natale 2023 di Genitori Insieme

Torna la campagna di Natale dell’Associazione Genitori Insieme a sostegno del progetto “Le Ali di Gianandrea”. Giovedì 30 novembre, alle ore 20.00, Le Terrazze di Virgilio, in via Tito Lucrezio Caro 6 a Napoli, ospitano la Festa di Natale 2023, il dinner-show in compagnia di Rosalia Porcaro, organizzato dall’Associazione, il cui ricavato andrà a finanziare il progetto di formazione e ricerca del dipartimento di oncologia U.O.C T.C.E. e terapie cellulari del Santobono-Pausilipon.

La Dottoressa Fabiana Cacace, Dirigente medico ematologo del suddetto dipartimento, potrà svolgere un anno di training presso la Duke University (USA) nel Dipartimento di pediatria – divisione di Pediatric Transplant and Cellular Therapy.

<<Investire nella ricerca è l’unica speranza che possiamo dare ai bambini ricoverati nei reparti oncoematologici – spiega Fiorella Di Fiore, presidente dell’Associazione Genitori Insieme. Il loro futuro dipende dalle competenze mediche che siamo in grado di offrire nel nostro Paese. Il progetto che l’associazione si appresta a finanziare, ha la finalità di far acquisire le competenze necessarie per l’applicazione del trapianto di cellule staminali ematopoietiche e di ampliare le conoscenze nella terapia cellulare con sangue cordonale in patologie neurologiche pediatriche>>.

Il successo della serata sarà garantito dall’accurata direzione artistica di Rosa Benincasa Management, da anni al fianco dell’associazione in tutte le sue iniziative solidali. Ad accogliere gli ospiti ci sarà la comicità di Rosalia Porcaro, l’intrattenimento musicale del duo di violinisti Bachardi Strings e la voce calda e grintosa di Sara Russo band. Ci saranno altri momenti di allegria con la performance di magia close-up del mago Sasà che si aggirerà tra gli ospiti, la lotteria di Natale e un’altra piacevole sorpresa!

Durante la serata sarà offerta l’occasione per rendere questo Natale ancor più solidale acquistando i gadget natalizi esposti in un corner dedicato.

Tra i tanti oggetti realizzati da maestri artigiani locali ci saranno le bontà di cioccolato e i panettoni di Gay-Odin, i biscotti in pasta frolla e ghiaccia reale o pasta di zucchero da utilizzare come segnaposto, addobbi per albero e centrotavola, le palline di ceramica con vedute di Napoli, realizzati da Ceramiche Ma.Gi. Anche i fondi ricavati dalla vendita solidale, che continuerà per tutto il periodo natalizio, con la possibilità di prenotazione tramite i canali dell’Associazione, contribuiranno a finanziare il progetto.

Genitori Insieme sarà presente in vari Mercatini di Natale: il primo appuntamento è il 25 novembre, nell’ambito del progetto Itaca con una postazione all’Arco Mirelli, in via Luisa de Marillac 5. Sarà anche ospite e beneficiaria di eventi solidali organizzati dalla Masseria del Carmine maggiore e di Brusco Wine & Audio room rispettivamente il 14 e il 17 dicembre.

Genitori Insieme Aps-ets nasce nel 1990 per volontà di alcuni genitori, con il fine di supportare i propri figli malati oncologici, provando a diminuire lo stress che la malattia porta ai bambini e alle loro famiglie. È grazie all’operato dell’associazione se è stato possibile creare le prime camere sterili dell’ospedale napoletano e se oggi c’è la possibilità di eseguire a Napoli un trapianto di midollo con cellule staminali da cordone ombelicale. Tante le attività ludico ricreative per portare un sorriso in corsia e tantissimi i progetti messi in campo in trent’anni d’amore verso i bambini.

Molti sono gli sponsor che contribuiranno a rendere divertente e ricca la Lotteria: Blu Studio Uomo, Casa del Contemporaneo, DiJo Calzature Caserta, EM Handmade, Gay Odin, Iorio Abbigliamento, Kasanova Ruiz, Le Bruno Parrucchieri, Le Zirre Napoli, Leti e Ludo art, Mago’ Abbigliamento e accessori, Mele abbigliamento di Erminia Mele, Pizzeria Errico Porzio, Rinomato Cucina e Sapori, Sistema Uno Concept, Space Optical, Studio Morelli Gioielli.

A seguire l’evento ci saranno le telecamere del format In Città di Lorenza Licenziati.

Per ulteriori informazioni: www.genitorinsieme.it – info@genitorinsieme.it

cell. 366 6422367 – 379 1446672Per ulteriori informazioni: www.genitorinsieme.it – info@genitorinsieme.it

cell. 366 6422367 – 379 1446672