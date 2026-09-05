Ariccia, la prevenzione entra a scuola: al Liceo Joyce parte il progetto “Scuola Cardioprotetta”

Salute, prevenzione e capacità di intervenire tempestivamente in caso di emergenza entrano direttamente nelle aule scolastiche. Ha preso il via questa mattina, presso il Liceo Statale James Joyce di Ariccia, il progetto “Scuola Cardioprotetta”, un’iniziativa di prevenzione e salute pubblica che punta a trasformare gli istituti scolastici del territorio in luoghi sempre più sicuri e preparati ad affrontare le emergenze cardiovascolari.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con il Comune di Ariccia, rappresentato dalla Presidente del Consiglio Comunale e delegata alle Scuole Irene Falcone, ed è stata ideata e promossa dal dott. Alessandro Cavalieri, cardiologo dei Castelli Romani, dirigente medico presso l’A.O. San Camillo-Forlanini di Roma e già promotore del progetto “Ariccia Cardioprotetta”. Fondamentale anche il sostegno della Fondazione BCC Colli Albani – Nettuno.

“La risposta alle emergenze cardiache non può limitarsi alle corsie degli ospedali, ma deve essere diffusa capillarmente sul territorio, laddove la vita si svolge ogni giorno”, ha spiegato Cavalieri. “In caso di arresto cardiaco improvviso, l’intervento immediato e l’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE) nei primissimi minuti fanno la differenza tra la vita e la morte.”

Un valore sottolineato anche dall’Amministrazione comunale. “Come Amministrazione e delega alle Scuole riteniamo prioritario investire sulla sicurezza e sulla salute dei nostri ragazzi all’interno degli spazi scolastici”, ha dichiarato Irene Falcone. “Questo progetto non porta soltanto strumenti fondamentali come i defibrillatori nelle nostre scuole, ma costruisce una vera e propria cultura del soccorso e della prevenzione. Ringrazio il dott. Cavalieri, la dirigenza scolastica, il dott. Claudio Fortini, dirigente del Comune di Ariccia che ha seguito il progetto, e la Fondazione BCC Colli Albani – Nettuno per aver reso Ariccia un punto di riferimento per la tutela dei più giovani.”

Il progetto si sviluppa lungo tre direttrici principali: l’installazione negli istituti di dispositivi DAE di ultima generazione, l’avvio di corsi pratici di Rianimazione Cardiopolmonare (RCP) rivolti a docenti, personale scolastico e studenti e un’attività di sensibilizzazione dei giovani sull’importanza dei corretti stili di vita, della prevenzione e della responsabilità civile.

Nel corso della mattinata si è svolta la prima sessione formativa, che ha coinvolto 18 docenti del Liceo Joyce. Il corso è stato curato dal dott. Cavalieri insieme ai colleghi del Centro Formazione Emergenze del San Camillo, il dott. Lelio Taberini e la dott.ssa Sonia Ramacci. L’obiettivo dei promotori è ora quello di estendere progressivamente il modello “Scuola Cardioprotetta” agli istituti dei Castelli Romani.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Dirigente Scolastico prof. Giovanni Luca Russo per aver accolto con grande sensibilità questa iniziativa, all’Amministrazione Comunale di Ariccia per la preziosa collaborazione e la costante vicinanza e, in modo particolare, alla Fondazione BCC Colli Albani – Nettuno, nella persona del Presidente dott. Flavio Napoleoni, e al dott. Maurizio Capogrossi, Presidente della BCC Colli Albani e Nettuno”, ha concluso Cavalieri. “Il loro fondamentale contributo e sostegno concreto hanno reso possibile questo primo passo decisivo per la tutela e la sicurezza dei nostri giovani.”