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US Open, oggi Cobolli-Blockx – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo agli US Open. Oggi, sabato 5 settembre, il tennista azzurro sfida il belga Alexander Blockx, numero 34 del mondo – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam americano, l’ultimo della stagione. Cobolli arriva al match dopo aver eliminato Comesana e Schoolkate, mentre Blockx ha superato Barrios Vera e Trungelliti. 

 

In caso di passaggio del turno, Cobolli se la vedrà agli ottavi contro il vincente di Fritz-Cerundolo. 

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