Audi RS 3, nuova regina del Ring

PALERMO (ITALPRESS) - “I dati dicono che abbiamo il 30% di più di procurement con un abbassamento notevole, dimezzato del tasso di opposizione alla donazione in questa regione, mente e come trapianti siamo dietro le regioni del nord che tradizionalmente sono più virtuose”. Così Giorgio Battaglia, coordinatore del centro regionale trapianti, a margine dell’incontro ’Diamo […]

ROMA (ITALPRESS) - La vitamina C è fondamentale per il nostro benessere: essenziale in inverno perché rafforza il sistema immunitario, importante in estate perché stimola la produzione del collagene preparando la pelle all'esposizione solare. A parlarne è Rosanna Lambertucci nella nuova puntata de La Salute Vien Mangiando. mrv/sat