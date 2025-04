Meteo, in arrivo il caldo: la svolta è ormai alle porte, ecco quando

La primavera del 2025 non è stata certo una delle più calde, anzi, molti di noi hanno dovuto fare i conti con piogge e un continuo alternarsi di schiarite e nuvole. Eppure, c’è una buona notizia all’orizzonte. Secondo le ultime previsioni, infatti, il caldo che tutti aspettano potrebbe finalmente fare la sua comparsa nei primi giorni di maggio, almeno al Nord e lungo il versante tirrenico.

Quando arriva il caldo? La svolta meteo sembra essere ormai vicina, ma non aspettatevi un cambiamento improvviso. Nonostante aprile stia per concludersi con il tipico alternarsi di piogge e qualche momento di sole, dai primi giorni di maggio l’Italia potrebbe essere finalmente protetta dall’anticiclone, portando una stabilizzazione delle temperature e giorni più asciutti. Ma cosa significa questo per le previsioni a breve termine?

Le previsioni per il ponte del 25 aprile

Per chi ha in programma di godersi il ponte del 25 aprile all’aperto, le notizie non sono delle migliori. Il tempo, infatti, non sarà dei più clementi. Nella giornata di venerdì 25 aprile, un piccolo vortice arriverà a interessare l’Italia, portando con sé piogge soprattutto nelle zone del Nordest e lungo il versante adriatico. L’instabilità sarà ancora presente, con l’arrivo di nuove perturbazioni.

Più complicato il meteo per domenica 27 aprile: una nuova perturbazione si farà strada sul territorio, con un peggioramento che interesserà soprattutto il Nordovest, ma anche le regioni tirreniche e la Sardegna. La pioggia non risparmierà nemmeno le zone che si erano godute un po’ di sole in questi giorni, ma ci saranno anche sprazzi di bel tempo per chi saprà coglierli.

Il caldo arriva a maggio: l’anticiclone in arrivo

Le vere sorprese però arriveranno a maggio, quando un promontorio anticiclonico comincerà a rafforzarsi. Le ultime proiezioni mostrano una certa concordanza nel prevedere l’arrivo di un anticiclone da ovest, che potrà favorire un miglioramento del tempo al Nord e lungo il versante tirrenico. Questo vuol dire temperature in aumento e un generale ritorno della stabilità atmosferica, con condizioni asciutte e un cielo che promette di aprirsi.

Secondo gli esperti, questa situazione si dovrebbe estendere almeno fino ai primi giorni di maggio, e i modelli delle anomalie di precipitazione confermano che ci sarà una netta riduzione delle piogge al Centro-Nord, mentre al Sud e lungo le regioni adriatiche potrebbero ancora esserci delle leggere anomalie. Insomma, anche se la situazione meteo migliorerà, un po’ di instabilità potrebbe continuare a farsi sentire.

Per ora, la certezza è che a inizio maggio avremo finalmente una pausa dalle perturbazioni, con un inizio di mese che farà sperare in una vera e propria svolta per il tempo. Il tanto atteso caldo estivo non sembra essere troppo lontano, ma come sempre, bisognerà attendere qualche giorno per avere la conferma definitiva.

Un’Attesa che Vale la Pena?

Con la primavera che ha faticato a decollare quest’anno, non è facile fare previsioni sul caldo che tutti aspettano. Ma le tendenze meteo sembrano essere positive, e l’arrivo di giornate soleggiate e calde potrebbe finalmente portare quella sensazione di estate che, finora, è sembrata lontana. Non resta che sperare che la stabilizzazione delle temperature arrivi davvero a maggio, e che il caldo diventi una costante nei giorni a venire.